Enorme vlammenzee verwoest woonboerderij Riethoven, bewoner uit huis gehaald

RIETHOVEN - Er woedt zondagochtend een grote uitslaande brand in een woonboerderij aan het Eind in Riethoven. Een bewoner heeft rook ingeademd, zo laat de brandweer weten. Het slachtoffer werd door andere bewoners of een buurtbewoner uit het huis gehaald.

Sandra Kagie

De brand werd om iets voor half acht gemeld. De brandweer is met drie blusvoertuigen ter plekke om de brand te bestrijden. Ook worden drie watertankwagens ingezet om te zorgen voor voldoende bluswater in het afgelegen gebied. De woonboerderij als verloren worden beschouwd. Rond negen uur waarschuwt de brandweer voor rookoverlast in de omgeving. Dit als gevolg van het nablussen. Rond acht uur richtte de brandweer zich vooral op het voorkomen van uitbreiding van de brand naar huizen in de buurt. "Hiervoor hebben we voldoende middelen tot onze beschikking", laat een woordvoerder weten.

De bewoner die rook inademde, is volgens een omstander met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere bewoners zijn door mensen in de buurt opgevangen. Dat het om drie bewoners gaat, kon de brandweer zondagochtend nog niet bevestigen. Over de oorzaak van de brand kon een woordvoerder op dat moment ook nog niks zeggen.