Drugs gevonden in huis Amerstraat na schietpartij, burgemeester gooit boel op slot

BREDA - Burgemeester Paul Depla heeft een huis in de Amerstraat gesloten. In die straat vond zaterdagavond een schietpartij plaats, waarbij twee gewonden vielen. Het zijn een 25-jarige man uit Oosterhout en een 26-jarige man uit Dordrecht. Het huis van de vriendin van de man uit Oosterhout werd doorzocht. Na de vondst van drugs besloot de burgermeester het te sluiten. 'Dit wil je niet hebben in een woonwijk'.

Toen de gewaarschuwde politie rond halfacht aankwam, bleek de 25-jarige man schotwonden te hebben. Zijn vriendin was bij hem. De man is naar een ziekenhuis gebracht. De omgeving werd afgezet voor politieonderzoek. Rechercheurs en speurhonden kwamen onderzoek doen.

Softdrugs

Korte tijd later kwam bij de politie een melding binnen van nog een andere beschoten man. Dit bleek de 26-jarige Dordtenaar. Hij kreeg direct medische hulp. Agenten hebben hem nog niet kunnen spreken.

Tijdens het onderzoek naar de schietpartij heeft de politie het huis van de vriendin van de 25-jarige Oosterhouter doorzocht. In dit huis aan de Amerstraat werd een hoeveelheid softdrugs ontdekt. Daarop is ook de vrouw aangehouden en naar het politiebureau gebracht.

'Veiligheid buurtbewoners staat voorop'

Naar aanleiding van de schietpartij en de gevonden drugs heeft burgemeester Depla besloten het huis van de vrouw onmiddellijk te sluiten. “De veiligheid van buurtbewoners staat voorop", legt hij uit. "Dit wil je gewoon niet hebben in je stad. Zeker niet midden in een woonwijk. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Met het sluiten van het huis is de situatie nu gestabiliseerd.”

Op dit moment is nog niet duidelijk wie er heeft geschoten en waarom. De gewonde mannen zijn beiden als verdachte aangemerkt en aangehouden. Zij verblijven nog in het ziekenhuis. De politie gaat zo snel mogelijk met hen in gesprek.