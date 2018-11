Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Einde nabij voor camping Zwarte Bergen, 'harde mededeling' voor wie er al 52 jaar een plekje heeft 291 mensen moeten een nieuwe plek zoeken voor hun stacaravan nu de Zwarte Bergen niet langer een camping is. (Archieffoto: niet camping de Zwarte Bergen)

LUYKSGESTEL - Er komt een eind aan camping De Zwarte Bergen in Luyksgestel. De camping is verkocht aan een nieuwe eigenaar en deze zal het park niet voortzetten als camping. Dit betekent dat de 291 standplaatshouders die er een stacaravan hebben, een nieuwe plek moeten zoeken. Voor de 31 eigenaren van een vakantiewoning op de camping verandert er in principe niets.

Geschreven door Sandra Kagie

Zondagochtend werden direct betrokkenen door de nieuwe eigenaar, Werkconsult Beheer bv, geïnformeerd over de plannen. De boodschap kon volgens een woordvoerder van de gemeente Bergeijk niet als een verrassing komen voor standplaatshouders en de eigenaren van een recreatiewoning. “Het rommelde al langer”, geeft ze aan. “Mensen wisten dat het economisch gezien niet goed ging met de camping. Het park is sterk verouderd en er is veel achterstallig onderhoud.” Voor enkele van de 31 recreatiewoningen geldt volgens haar dat mensen er permanent mogen wonen. In de stacaravans mag dit sowieso niet. 52 jaar plekje op camping

Maar voor enkele van deze standplaatshouders geldt volgens de woordvoerder van de gemeente dat ze al 52 jaar een plekje hebben op de camping. “Dan komt zo’n mededeling hard aan.” De emoties liepen op de bijeenkomst zondagochtend volgens haar dan ook af en toe hoog op. De contracten voor de standplaatsen voor stacaravans, die steeds met een jaar worden verlengd, worden per 31 december opgezegd. Vervolgens hebben de eigenaren van de stacaravans anderhalf jaar de tijd om een nieuwe plek te zoeken. De nieuwe eigenaar van het park heeft volgens de gemeente al aangegeven dat hij met deze termijn coulant zal omgaan. LEES OOK: Brabant heeft er een probleem bij: één op drie vakantieparken dreigt te verloederen Binnen drie jaar 'schoon opgeleverd'

Binnen drie jaar moet het park wat hem betreft ‘schoon worden opgeleverd’. Zodat hij aan de slag kan met zijn nieuwe plannen: een combinatie van hotel en zorg. In de drie jaar heeft de nieuwe eigenaar toestemming gekregen om op het park tijdelijk maximaal twee- tot driehonderd arbeidsmigranten te huisvesten. “Onder strikte voorwaarden die wij zullen handhaven”, benadrukt een woordvoerder van de gemeente Bergeijk. Zo moet er 24/7 toezicht zijn en ook moet het park goed onderhouden worden. 'Om hen heen verandert er veel'

Voor de 31 eigenaren van de vakantiewoningen verandert er in principe niks. Zij blijven eigenaar van deze woning. “Om hen heen verandert er echter heel veel”, zegt de gemeentewoordvoerder. Ze doelt vooral op overgangsperiode waarin er dus arbeidsmigranten op het park komen wonen. De 31 vakantiewoningen worden uiteindelijk meegenomen in de nieuwe plannen voor het park.