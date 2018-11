Voetballer gewond bij vechtpartij na wedstrijd Right-Oh-Hoge Vucht [VIDEO]

Volgens politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage ontstond er ruzie tussen de twee teams nadat er een speler met een rode kaart het veld af moest. Verschillende politie-eenheden kwamen op de vechtpartij af om de boel te sussen.

Een speler van SC Hoge Vucht schopte tijdens de ruzie tegen een deur van het clubhuis van de thuisspelende partij Right-Oh. Hij raakte daarbij gewond omdat hij met zijn been dwars door de ruit heen ging. Hij liep daarbij een flinke bloeding op. De speler is naar het ziekenhuis gebracht.

Aangifte

"Er zijn vanuit beide clubs aangiftes gedaan", weet Uytdehage. De club uit Breda deed na afloop aangifte van belediging. Er zouden racistische leuzen zijn geroepen door iemand uit het publiek. De club uit Geertruidenberg heeft aangifte gedaan van vernieling.

Omstanders maakten een video van de vechtpartij. De video gaat in verschillende Whatsappgroepen rond. Daarop is te zien hoe de voetballers de gewonde speler te hulp schieten. Terwijl dat gebeurt hebben andere sporters nog ruzie, en gaat er een prullenbak de lucht in.





Rode kaart

"Het was een hele normale en sportieve wedstrijd", vertelt voorzitter Joop de Jongh van Right-Oh. Ondanks het soepele verloop, ging het in de 80ste minuut toch mis. "We stonden 2-0 voor. Op een gegeven moment schopte en sloeg de keeper van SC Hoge Vucht naar een speler van ons. Daar kreeg hij terecht een rode kaart voor."

Iemand uit het publiek riep toen - volgens de Bredase club - racistische leuzen richting de gastspelers. "De spelers rukten toen op richting de kantine om verhaal te halen. Dit ging gepaard met de nodige agressiviteit", aldus De Jongh. De voorzitter benadrukt dat de persoon die iets richting het veld riep geen lid is van de club. "Bovendien distantieer ik onze club ver van racisme. Iedereen is bij ons welkom. Wij spelen zelfs Somalische en Syrische vluchtelingenkinderen bij onze club. Racisme is een ver-van-ons-bed-show."

Pilsje

Volgens De Jongh waren het slechts een paar spelers die te keer gingen. "Veel jongens probeerden de vechtpartij te voorkomen. Een aantal spelers van SC Hoge Vucht zijn zelfs nog een pilsje blijven drinken na afloop."

De club uit Geertruidenberg heeft in ieder geval geen behoefte aan een gesprek met de tegenpartij, ondanks dat de return nog moet volgen. "Dit is niet de eerste keer dat er iets mis gaat met spelers van SC Hoge Vucht. Dit is aan de KNVB om op te pakken. We wachten het rustig af. Maar nogmaals: het was eigenlijk een hele sportieve wedstrijd."

SC Hoge Vucht was zondagavond niet bereikbaar voor commentaar.