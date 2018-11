Een en al liefde bij boerinnen Steffi en Michelle in Boer Zoekt Vrouw

BOEKEL - Boerinnen Steffi en Michelle zijn helemaal verliefd tijdens de citytrip met hun geliefden in het televisieprogramma Boer Zoekt Vrouw. Tijdens de korte vakantie is bij beide koppels het hoge woord eruit: ze zijn verliefd en bovendien officieel een stel. Steffi: “Door dit hele circus besef ik me dat er meer is dan je alleen maar de hele dag uit de naad werken.”

Michelle en Maarten genieten van het uitzicht en de cultuur in Athene. Ze slenteren door de oude straatjes en bekijken verschillende ruïnes. Al snel parkeert Michelle haar kersverse vriend Maarten op het terras en gaat alleen verder shoppen. “Jij zit hier prima toch?” zegt ze wanneer hij gaat zitten. “Dit is de beste optie voor een goed huwelijk.” Hoewel de champignonboerin het hier nog grappig bedoelt, worden hun gesprekken en de liefde gedurende de citytrip steeds serieuzer.

Officieel een stel

Op een terras met een mooi uitzicht over de stad, is het Michelle die de onvermijdelijke vraag stelt: “Zijn we dan nu dan echt een stel?” Maarten stemt in met een romantische kus over de tafel. Michelle: “Ik denk dat ik wel verliefd op hem ben. Hij voelt als thuis. Ik voel me veilig en fijn bij hem.”

Serieuze gesprekken in Bern

Steffi en Roel genieten van een sportieve kanotocht in Bern. Ze moeten even een goede balans vinden in de boot en ook de samenwerking qua roeien moeten ze ontwikkelen, maar uiteindelijk gaat het goed. “Wij kunnen zo bij een roeivereniging”, grapt Steffi.

Niet veel later komen ook in Bern de serieuze onderwerpen aan bod. De grootste droom van Steffi, het openen van een bruin café bij haar boerderij, wordt uitgebreid besproken. “Dan kunnen mensen de paarden zien. Ook staat er natuurlijk lekkere drank op de kaart en maken we simpele gerechten met vooral verse producten.” Roel stemt volmondig in met al haar plannen.

Verhuizen

Steffi geeft aan niet verder dan vijf kilometer van haar huis vandaan te kunnen in verband met de paarden. Roel lijkt het geen probleem te vinden om bij haar te gaan wonen in plaats van andersom. Dit terwijl Steffi aangeeft nog wel wat beren op de weg te zien, voornamelijk omdat ze haar vriend niet weg wil houden bij zijn vrienden en familie. “Hij zegt vaak dat het allemaal wel goed komt. Dat vind ik zo fijn."

Volgende week is te zien hoe het de stellen is vergaan in de maanden na de citytrip.