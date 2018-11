Leerlingen uit Schijndel mogen zingen voor Máxima: 'Ik heb wel een paar kriebels in mijn buik'

Iedere week zijn de kinderen van groep 7 en 8 aan het oefenen. En dat klinkt zo:





Hoofdprijs

De kinderen hebben het optreden voor koningin Máxima gewonnen. Ze deden mee aan het televisieprogramma ‘Lang Leve de Muziek Show’. De winnende klassen gaan samen de Grootste Schoolband van Nederland vormen, die optreedt op het Kerst Muziekgala 2018. Dat wordt opgenomen in de Brabanthallen in Den Bosch, waar de koningin in het publiek zal zitten.

En dat is natuurlijk een hele eer. Ginny: "Koningin Máxima is toch een van de belangrijkste mensen van ons land. Dus ik heb wel een paar kriebels in mijn buik." Klasgenoot Bo vult aan: "Ja, je zingt gewoon voor de koningin en dat is heel bijzonder."

Lastig

Daarom zijn de kinderen flink aan het oefenen. Daan: "We moeten het liedje 'Merry Christmas Everyone' zingen. In het Engels, dus dat is best moeilijk." Ginny: "In het begin vonden we de tekst heel lastig. We moeten er wel iets voor doen, maar dan heb je ook iets heel leuks."

De kinderen gaan er vanuit dat koningin Máxima hun optreden ook leuk zal vinden. Robin: "Ik hoop dat ze blij is en vindt dat we het goed doen." Daar is Bo het mee eens. "En dat ze een hard applaus geeft."

Trots

Dat applaus krijgen ze in ieder geval van hun juf Jenny de la Cousine. "Ja, ik ben heel trots. Ik denk dat ze het wel spannend vinden en een beetje zenuwachtig op het podium zullen staan, maar ik denk dat ze het goed gaan doen."

Of dat zo is weten we op Tweede kerstdag, dan is hun optreden tijdens het Kerst Muziekgala te zien op NPO 1.