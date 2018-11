200 stuks zwaar vuurwerk gevonden in Helmond na 'tip' van moeder

HELMOND - Een 16-jarige jongen uit Helmond is maandag aangehouden nadat in zijn huis op de Wildenborchlaan 200 stuks illegaal vuurwerk zijn gevonden. Het gaat om het zware knalvuurwerk Cobra 6. Dat meldt de politie.

Zondag meldde een moeder in Eindhoven bij de politie dat ze enkele stuks Cobra 6 had gevonden in de slaapkamer van haar zoon.

Uit politieonderzoek bleek vervolgens dat de Eindhovense jongen het vuurwerk had gekocht van de Helmondse jongen op school. Op zijn slaapkamer in Helmond werden twee dozen aangetroffen met ongeveer 200 stuks knalvuurwerk.

Het vuurwerk is in beslag genomen en zal worden vernietigd. De politie onderzoekt waar het oorspronkelijk gekocht is.