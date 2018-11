Omstreden puppyhandelaar uit Hapert: 'Ik word voor leugenaar uitgemaakt'

Fokker in Hapert beschuldigd van gesjoemel met puppies

HAPERT - De omstreden hondenfokker Puppy Point uit Hapert stond maandagmorgen voor de rechter in Den Bosch om een dwangsom van 100.000 euro aan te vechten. De gemeente Bladel legde de fokker de boete op voor illegale handel in puppy's.

De hondenfokker is woedend op de gemeente. "Steeds proberen ze weer iets te zoeken om ons te pakken", zei hij tegen de rechter. Volgens de fokker is ook de vertegenwoordiger van de gemeente fout bezig: "Hij maakt misbruik van persoonsgegevens en speelt dingen door aan de pers". De zzp'er die deze zaak voor de gemeente in handen heeft, reageerde niet op die kritiek.

Volgens de gemeente Bladel was er van alles mis bij de fokker uit Hapert. Hij zou honden op een andere locatie hebben gefokt en een niet bestaand adres hebben opgegeven in Budel. Ook zou een klant die hondjes zou hebben gekocht helemaal niet bestaan. De hondenfokker reageerde woedend op die beschuldigingen en zegt dat hij ten onrechte voor leugenaar wordt uitgemaakt.

Eerlijke handel

De handelaar in honden snapt niet waarom de gemeente hem wil bestraffen: "Omdat ik eerlijk ben geweest word ik gepakt. En omdat ik niet gerommeld heb sta ik nu hier, dat gaat er bij mij niet in."

Twee jaar geleden kwam een ander bedrijf uit Hapert in opspraak vanwege gesjoemel. Er waren illegaal puppy's uit Hongarije geïmporteerd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit deed destijds een inval bij de fokker. Het regende toen klachten over het bedrijf uit Hapert. Ook toen reageerde de fokker woedend op alle aantijgingen. Binnen twee weken beslist de rechtbank of de dwangsom van een ton betaald moet worden.