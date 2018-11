Voetballer succesvol geopereerd aan slagaderlijke bloeding na intrappen ruit bij tegenpartij

De aanvaller liep zondagmiddag een slagaderlijke bloeding op toen hij uit boosheid een ruit intrapte van een schuifdeur. Ikililou ging met zijn been dwars door de ruit heen en moest zondagavond worden geopereerd aan zijn verwondingen. “Het gaat inmiddels weer goed met hem”, vertelt de voorzitter van Hoge Vucht, Hasan Lammou. “Dinsdag mag hij weer naar huis.”

De wedstrijd tussen Right-Oh uit Geertruidenberg en SC Hoge Vucht uit Breda in de vierde klasse C liep zondagmiddag uit de hand nadat de keeper van Hoge Vucht een rode kaart had gekregen voor natrappen. De spelers van Hoge Vucht werden daarna voor van alles uitgescholden met onder meer racistische leuzen.

De spanning liep zo hoog op dat aanvaller Ibrahim Ikililou zich niet meer kon inhouden en een ruit intrapte van het clubgebouw. “Die reactie was niet goed”, vindt voorzitter Lammou. “En hij en een andere speler, die zich ook misdroeg, krijgen daar ook wel een straf voor. Maar ze zijn wel beledigd tot op het bot.”

'Heeft zichzelf er het meeste mee'

Over de straf voor Ikililou wil de voorzitter zich nog niet uitspreken: “Hij heeft zichzelf er het meeste mee, want hij is lang uitgeschakeld.”

Van de KNVB heeft Lammou nog niks gehoord. Door eerdere incidenten heeft de club de aandacht van de voetbalbond. “Ik weet dat we uit de competitie worden gehaald als het bij ons uit de hand loopt. Maar dit incident is daar niet groot genoeg voor. De reactie van Ibrahim was niet goed, maar het was ook geen massale vechtpartij.”

De voorzitter sprak zondagavond al met de spelersgroep. “Veel spelers waren emotioneel. We waren met z’n allen trots dat veel mensen ervoor hebben gezorgd dat het niet is geëscaleerd. Gelukkig is het gebleven bij een raam.”