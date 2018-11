Breda aast op letters 'I Amsterdam', een grap of is er serieuze interesse?

De Amsterdamse wethouder mag wat Adank betreft meteen in de trein springen met de letters. "Want met de internationale treinverbinding bent u in een uurtje in de Parel van het Zuiden. Eenvoudiger bereikbaar dan Friesland en voor de andere geïnteresseerde, Madurodam, zijn de letters toch veel te groot."

Breda heeft al eigen letters

Is het nu een schaamteloze marketingcampagne om Breda op de kaart te zetten of meent Adank het serieus? Breda heeft immers al haar eigen kenmerkende letters. Wie met de trein de stad binnen komt rijden, kunnen ze niet ontgaan: 'Ik ga via BREDA', staat er te lezen in grote ijzeren letters. Die zijn misschien nog wel meer eigen dan die gerecyclede exemplaren uit de hoofdstad.

(Foto: Facebook I Love Breda)

Lees hieronder de volledige brief van de Bredase wethouder:

Geachte collega Kock, beste Udo,

Ik zat vanochtend wat op Marktplaats te neuzen en zag dat u wat grote letters in de aanbieding heeft. Blijkbaar is de kogel door de kerk en gaan ze nu echt de deur uit. In eerder contact met uw voorganger Jan Paternotte liet ik al weten dat wij graag een plekje bieden aan toeristen. Ook in de letters hebben we interesse. Althans, in een deel van de letters.

Wat vraagt u voor de R, de E, de D en de A? En mocht u toevallig nog ergens een B in een opslag hebben liggen, dan hebben we ook interesse. Maar als het een volledig pakket is dan overwegen wij de letters in zijn geheel over te nemen. In Breda brengen we het samen.

Mag ik u vragen waarom u de letters weg doet? Heeft dat er wellicht mee te maken dat mensen tegenwoordig over de hoofden moeten lopen in uw binnenstad, in plaats van over uw kenmerkende kinderkopjes? In onze stad (gelegen in een park) hebben we nog volop rustgevende plekken die de dynamiek van onze mooie Nassaustad afwisselen. Wat dat betreft zie ik dus geen bezwaar om de letters van u over te nemen.

En kunt u me aangeven in welke staat de letters zijn? Zijn ze een beetje stoffig geworden? Is de verrassing eraf? Wat dat betreft zie ik ook voldoende perspectief voor een herplaatsing in mijn voor iedereen toegankelijke stad, want toeristen worden bij ons doorgaans behoorlijk overdonderd door het brede aanbod in cultuur, erfgoed, groen, gastvrije horeca en betoverende ontdekkingstocht langs kleine boetiekjes en grote winkelketens. Laatst nog zijn wij genomineerd voor meest toegankelijke stad van Europa.

Nu ik er zo overdenk opteer ik toch ook graag voor de letters ‘I am’. Ik snap wel een beetje dat u die wegdoet. Want met zóveel toeristen vraag je je toch een beetje af: wie is de Amsterdammer nu eigenlijk nog? In onze stad maken we tijd en ruimte voor onderlinge ontmoeting. We noemen ons niet voor niets de grootste kroeg van Nederland. En dan voel je al snel dat onze stad onder je huid en in je hart gaat zitten. Dat onze gezellige inwoners – en iedereen die bij ons te gast is – samen onze stad maken én zijn. Vandaar die interesse in I Am.

Mocht de prijs redelijk zijn, dan wil ik u vragen of u de letters vanuit collegialiteit dit weekend meteen even kunt komen brengen. Ik zie dat u er voor Sinterklaas van af wilt. Wij zouden dit best een leuk cadeautje van de hoofdstad vinden. Als u vandaag nog even in de auto of rechtstreekse internationale treinverbinding springt, bent u met ongeveer een uurtje in de Parel van het Zuiden. Eenvoudiger bereikbaar dan Friesland en voor de andere geïnteresseerde, Madurodam, zijn de letters toch veel te groot.

O, en vergeet u dan niet om even tegen uw vrouw te zeggen dat het wellicht iets later wordt? Want meestal lukt het bezoekers van onze stad niet om op de geplande tijd huiswaarts te keren…

Met vriendelijke groet,

Boaz Adank,

wethouder Economische Zaken Breda.