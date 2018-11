Automobilist schept fietser en gaat ervandoor

ETTEN-LEUR - Een 21-jarige fietser uit Etten-Leur raakte is maandagochtend op de Concordialaan in Etten-Leur gewond geraakt. Hij werd aangereden op de rotonde door een zilverkleurige auto, vermoedelijk een Citroën C3. De automobilist reed daarna weg en liet het slachtoffer achter.

De fietser stak rond half acht de rotonde over. De automobilist, die voorrang had moeten verlenen, reed de man aan, maar stopte niet om te kijken hoe het met het slachtoffer ging. Hij reed direct weg in de richting van de Hoevenseweg, de Markt en de Wildbaan. Het voertuig zou linksvoor schade hebben aan de bumper.

Gewond

Het slachtoffer kwam door de aanrijding op het wegdek terecht. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.