'Hij greep zijn revolver en richtte die op het gezicht van mijn dochter'

BEEK EN DONK - Regelmatig hoor je in het nieuws dat er iemand is overvallen of beroofd. Het zijn vaak kleine berichtjes, maar deze misdrijven hebben een grote impact op de slachtoffers. Vorige week nog was het raak in Beek en Donk. Jos Verschuren woont er. Hij was niet thuis toen zijn vrouw, dochter en kleinkind werden overvallen.

Geschreven door Daan Vries

De overval was rond half negen. Jos: "Hij stond om een hoekje te wachten. Mijn dochter liep naar buiten en toen sloeg hij toe. Hij greep naar zijn revolver en richtte die op het gezicht van mijn dochter."



Grote impact

"De impact is best groot. Zeker voor mijn dochter", vertelt Jos. "Dat heeft er vooral mee te maken dat haar kind van twee jaar bij de overval aanwezig was. Die heeft er gelukkig niks van meegekregen, maar zelf heeft mijn dochter wel moeite met de verwerking. Daarom krijgt ze slachtofferhulp."



Gouden tip

De schoonzoon van Jos heeft 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Die is nog niet binnen, maar de familie krijgt wel veel medeleven. "De reacties zijn hartverwarmend. We krijgen bloemen, kaarten en veel appjes. Daar knappen we wel van op", aldus Jos.