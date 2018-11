Oudejaarsrellen in Veen: politici Altena willen dat nieuwe burgemeester snel aan de slag gaat

Om te voorkomen dat er in de nacht van oud op nieuw een machtsvacuüm ontstaat en relschoppers hun gang kunnen gaan, moet de nieuwe waarnemend burgemeester van de gemeente Altena de komende weken al flink worden bijgepraat over oud en nieuw in Veen.

Dat is de mening van vijf, door Omroep Brabant benaderde, partijen: Het CDA, VVD, ChristenUnie, Burgerstem Altena en Altena Lokaal. De partijen gaan dinsdag op het provinciehuis uitdrukkelijk de wens neerleggen, dat de nieuwe waarnemend burgemeester in opmaat naar de nieuwjaarsnacht al 'mee moet gaan lopen' bij de gemeente Aalburg. Veen valt tot middernacht 31 december onder die gemeente.

Niet in paniek raken

"Zo snel mogelijk mee laten lopen in het circuit", zegt Philip de Haan van Altena Lokaal. "Niet in paniek raken als er toch een autootje in de fik vliegt in Veen", aldus Wijnand van der Hoeven van de ChristenUnie.

VVD-lijsttrekker Pim Bouman omschrijft het als volgt. "Gewoon even het gevoel krijgen bij het gebied en wat hem eventueel staat te wachten." Staatsrechtelijk start de nieuwe burgemeester echter pas om 1 seconde over twaalf in de nacht van oud op nieuw, de oude burgemeester is dan volgens de wet net ontslagen en mag van de 'zijkant toekijken'.





Mobiele Eenheid rukt op in Veen (archieffoto)

Iemand die durft een vuist te maken

"Ik hoop dat de Commissaris van de Koning ons een waarnemer presenteert, die weet hoe hij daarmee om moet gaan. Iemand die durft een vuist te maken, maar ook zijn handen uitsteekt", aldus Pauline van den Tol van Burgerstem Altena. "Het is een overgangsmoment, dat moet goed gebeuren", zegt de lijsttrekker van de ChristenUnie. Philip de Haan van Altena Lokaal zou het heel gek vinden dat de waarnemer pas op de eerste dag van zijn aantreden voor het eerst in aanraking zou komen met een mogelijke 'situatie' in Veen. "Dat lijkt me heel slecht en dat gaat ook niet gebeuren."





Philip de Haan van Altena Lokaal

Gezocht: een daadkrachtig waarnemend burgemeester

De nieuwe raadsleden van de nieuwe gemeente Altena verwachten dat Wim van de Donk een daadkrachtig waarnemend burgemeester benoemt, die al eerder aan de slag gaat dan in de nacht van oud op nieuw. Dinsdag worden de nieuwe raadsleden door Van de Donk ontvangen op het provinciehuis.

