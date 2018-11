Slachtoffer overval Waalwijk jaagt daders met een stoel naar buiten

De politie is op zoek naar de daders. (Foto: FPMB)

WAALWIJK - De politie doet onderzoek naar een overval in de Zonnedauwstraat in Waalwijk. Rond iets voor half zes ging de deurbel van een woning. "Mijn vrouw deed open en de twee daders kwamen binnengestormd", vertelt de hevig geschrokken bewoner van het huis.

Voor zover bekend gaat het om twee daders met mogelijk een lichtgetinte huid. Ze droegen een donkergekleurde jas en petjes van het merk Gucci. Ze renden weg richting de Bevernelstraat.

'Stoel opgepakt en op ze afgegaan'

Op het moment dat de jongens het huis binnen drongen zat de man achterin de woning te eten. "Ik heb meteen mijn stoel opgepakt en ben op ze afgegaan." Op die manier lukte het de man de overvallers uit zijn huis te drijven.

De dochter van het echtpaar was boven op haar kamer tijdens de overval. De twee daders hebben niks buitgemaakt en er is niemand gewond is geraakt.

Klopjacht naar daders

De politie heeft een politiehond ingezet om in de buurt te zoeken naar de daders. Mensen die de jongens zien of gezien hebben, kunnen zich melden bij de politie.

De politie waarschuwt mensen de daders niet zelf te benaderen omdat ze mogelijk een wapen bij zich hebben.