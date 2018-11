Loting WK Darts: Van Gerwen in tweede ronde tegen Alan Tabern of Raymond Smith

LONDEN - In Londen heeft maandagavond de loting plaatsgevonden voor de eerste ronde van het 26e WK Darts. De drie Brabantse deelnemers Michael van Gerwen, Benito van de Pas en Jelle Klaasen stromen pas in de tweede ronde in. Hun mogelijke tegenstanders zijn al wel bekend. Michael van Gerwen speelt tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Alan Tavern en Raymond Smith.

Een echte voorkeur heeft de als eerste geplaatste Van Gerwen niet. "Het is mij om het even", zegt Van Gerwen in het programma van RTL7. "Het zijn spelers die een gemiddelde van 88 of 90 kunnen gooien. Ik weet wat ik moet doen. Ik moet mijn kop erbij houden, dan trek ik de wedstrijd wel over de streep." Bij winst zou Van Gerwen in de derde ronde de Duitse darter Max Hopp kunnen treffen.

De eerste pijlen van het kampioenschap worden gegooid op donderdag 13 december. De finale wordt traditioneel op nieuwjaarsdag gespeeld. In totaal verschijnen er dertien Nederlanders aan de start van het toernooi. Naast Van Gerwen komt de Brabantse inbreng van Jelle Klaasen en Benito van de Pas.







Bredanaar Jelle Klaasen is als 24e geplaatst. De eerste tegenstander van Klaasen komt uit de partij Keegan Brown tegen Karel Sedlacek. Benito van de Pas krijgt in de tweede ronde of Mickey Mansell of Jim Long tegenover zich. De Tilburger staat als 30e op de plaatsingslijst.