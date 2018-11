Vader geliquideerde Rob Sengers doet zijn verhaal in Bureau Brabant: 'Hij stond op de lijst'

ESBEEK - De vader van de in 2004 geliquideerde Rob Sengers doet in Bureau Brabant zijn verhaal. Sporen die na de moord op de 40-jarige man uit Neerpelt werden gevonden, kunnen met moderne technieken mogelijk nieuwe resultaten opleveren en dus wordt het onderzoek heropend. "Op een gegeven moment kreeg hij te horen dat hij op de lijst stond om geliquideerd te worden."

Slimme jongen

"Rob was een goede jongen, hij deed alles voor je wat binnen zijn macht lag", vertelt de man. "Hij was ook erg slim, kon goed leren. Hij heeft uiteindelijk voor werktuigbouwkundige geleerd en kon overal aan de slag. Hij hoefde zich hier dan ook helemaal niet mee bezig te houden."

Daarmee doelt de vader op de handel van Rob in verdovende middelen. Daarnaast was zijn zoon bevriend met mensen uit het criminele circuit. "Ik heb geen idee hoe hij hierin is gerold, dat heeft hij me nooit verteld."

Op een gegeven moment hoorde Rob dat hij op de lijst stond om geliquideerd te worden. "Toen ben ik me zorgen gaan maken", zegt de vader. Op de avond dat Rob vermoord werd, had hij een zakelijke afspraak staan. Hij kreeg nog een grote som geld van een zakenpartner. Rob parkeerde zijn auto op de parkeerplaats van restaurant Het Landgoed, dat destijds nog Madame heette, en werd door een scooterrijder doodgeschoten.

Kinderen zagen beelden

"Zijn vrouw belde ons 's avonds laat op", vertelt de vader van Rob. "Of wij wisten waar Rob was. Hij was die avond namelijk niet thuis gekomen. Op dat moment zaten zijn kinderen thuis voor de televisie en zagen ze op televisie de auto van hun vader staan. Mijn kleinzoon, die toen tien jaar oud was, werd gek toen hij begreep waar het mee te maken had. Ik hoop daarom dat ze er deze keer achter komen wie mijn zoon heeft vermoord."