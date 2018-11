Deel dit artikel:













Helden redden gevallen fietsster (83) op spoorwegovergang Vught, vlak voor trein eraan komt (Foto: archief)

VUGHT - Een 83-jarige vrouw is maandagmiddag in Vught door omstanders van een spoorwegovergang gered. De vrouw was van haar fiets gevallen en kon niet meer zelfstandig opstaan. Een aantal mensen hielpen de vrouw, toen de spoorbomen dichtgingen en er een trein aankwam.

Geschreven door Roxanne Hazenberg

De spoorwegovergang bij de Loonsebaan in Vught heeft een dubbel spoor. Onder andere treinen uit Tilburg en Den Bosch komen er langs. Op het moment dat de vrouw viel, was er een trein van de NS onderweg. Door pijn aan het been kon de 83-jarige vrouw niet meer zelfstandig opstaan. Gelukkig waren er omstanders die haar op tijd van het spoor konden redden. Bedanken

"Toen wij arriveerden, waren de mensen die haar geholpen hadden alweer weg", vertelt Marcel de Rouw, wijkagent in Vught. "Ik wil heel graag haar redders bedanken voor hun hulp. Ik moet er niet aan denken wat er anders was gebeurd." De vrouw werd met vermoedelijk een beenbreuk naar het ziekenhuis gebracht.



Was jij getuige van deze heldendaad? Mail naar: nieuws@omroepbrabant.nl