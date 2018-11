12 jaar cel en tbs geëist voor gewelddadige overval: ‘De kinderen dachten dat papa dood was’

BREDA - Tegen de twee mannen die vorig jaar in Ulvenhout een woonboerderij overvielen, is dinsdag in de rechtbank in Breda een straf geëist van 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het is niet duidelijk wie precies de bewoner met een knuppel heeft geslagen, maar dat maakt volgens de officier van justitie voor de strafeis niets uit. Zij houdt beiden verantwoordelijk voor poging tot gekwalificeerde doodslag en diefstal met geweld.

Zo sloegen zij de vader van het gezin met een knuppel op zijn hoofd, vochten ze met de moeder en bonden ze een van de zonen vast. Een zoon en een neef, die buiten stonden te wachten, kregen ook klappen. De jongste dochter (13) verstopte zich in de bosjes. Boven werd een zoon bedreigd die al in bed lag.

De twee jongemannen (22 en 25), die pas maanden later werden opgepakt, gingen er met de inhoud van de kluis vandoor. Daarin zaten gouden munten, spaarpotten en een bankpasje met een pincode. De vrouw had de overvallers onder druk de code van de kluis verteld. Bij elkaar was de buit volgens een van de verdachten zo’n duizend euro.

De verdachten dachten alleen maar aan zichzelf, zo zei de officier. "Ze wilden geld en haalden dat bewust bij mensen die thuis zijn. Want dan kun je buit aan ze vragen en dan krijg je meer, zo was de redenering."

Gebrekkige ontwikkeling

Volgens de officier moet de jongste verdachte langdurig worden behandeld. Omdat er grote kans op herhaling is moet er daarom ook tbs met dwangverpleging worden opgelegd.

Bij de oudste constateerde de officier in ieder geval een gebrekkige ontwikkeling, al tijdens de zwangerschap ontstaan, door drankgebruik van de moeder. "En dat is alleen maar erger geworden. Er is grote kans op herhaling. Ook hij moet dus behandeld worden", vond de officier.

De tekst gaat verder na de Tweet.

Op verlof

De mannen kennen elkaar van jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda. De jongste verdachte was inmiddels vrij en de oudste was op verlof.

Tijdens de behandeling van de zaak werd duidelijk dat de mannen zich hadden voorbereid. Enkele dagen voor de overval hadden ze de woonboerderij aan de rand van Ulvenhout al uitgekozen. De mannen kochten samen bivakmutsen en een van hen had al een metalen knuppel. Ook namen ze tiewraps en terpentine mee.

Geen plan

Er was geen duidelijke reden voor de keuze van het huis van de slachtoffers. "We hadden niet echt van tevoren een plan bedacht. We wilden alleen naar binnengaan en geld pakken", verklaarde de oudste.

De mannen ontkenden veel geweld te hebben gebruikt, maar dat kon de rechter niet geloven. “Waar komt dan al dat letsel dan vandaan”, vroeg zij. De vader van het gezin werd volgens de verklaringen heel vaak met de knuppel op zijn hoofd geslagen.

Vader had meerdere breuken in zijn schedel en bloedingen in het hoofd, vertelde de rechter. Zijn reuk en smaak zijn weg en er is blijvend hersenletsel en geen gevoel in een been.

Zijn vrouw vertelde eerder bij Bureau Brabant hoe afschuwelijk dat was: "Papa lag met zijn hersenen ingeslagen in een hele grote plas bloed. De kinderen hebben allemaal gedacht: papa is dood. Dat is traumatisch."

Leven gruwelijk verstoord

Tijdens de zitting vertelde de vrouw ook over de bewuste avond: “Ons leven werd die dag om half twaalf gruwelijk verstoord, door twee mannen die binnen rennen. Ze beschrijft hoe ze als een tijger vecht, maar zich uiteindelijk gewonnen geeft. Ze hoort hoe haar man wordt mishandeld. Dat gaat door merg en been, vertelt ze.

Toen de mannen het huis binnengingen, raakte de jongste in worsteling met de vrouw. Hij riep toen om hulp. "Ik kon het niet alleen af tegen mevrouw", zei hij. De tweede verdachte schrok van de man en zegt hem toen geslagen te hebben met de knuppel.

De overval duurde zo'n drie kwartier, omdat de mannen besloten nog te wachten op een andere zoon die nog thuis zou komen. Toen die thuiskwam, werd hij vastgebonden en zijn telefoon werd afgepakt.

Na afloop vluchtten de mannen met de auto van de familie. Er werd twee keer gepind met een pasje van de slachtoffers en daarna werd de auto van het gezin in brand gestoken.

Volgens de verdachten was het niet de bedoeling om de overval uit de hand te laten lopen. Maar, zei de rechter, “waarom neem je dan een knuppel mee en bijvoorbeeld terpentine?”

Spijt

Hoe kijkt u er op terug, vraagt de rechter. "Ik zal met mijzelf aan de slag gaan", zei de een. "Het had niet zo moeten gaan”, zei de ander.

Het gezin dat werd overvallen worstelt tot de dag van vandaag met de gevolgen. “Vlak na de overval waren we wel hecht, maar we zijn uit elkaar gegroeid”, vertelde de vrouw. “Twee kinderen zijn blijven zitten, een ander is gestopt met de studie. Mijn man kan niet meer werken. De financiële schade is groot.”

De advocaat somde talloze posten op voor medische kosten, smartengeld en het wegvallen van inkomsten. Het gaat om vele tonnen voor de ouders en tienduizenden euro's voor de kinderen.

Het is kut

“Ons huis is geen veilige haven meer voor ons”, vertelde de vrouw. Tegen de verdachten zei ze: "Jullie horen niet in deze maatschappij."

De mannen zeiden geen woorden te hebben om te reageren op het verhaal van de moeder, behalve: "Het is kut."