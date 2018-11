Pastoor (74) vecht met vier inbrekers: 'Het was op leven en dood, ik heb echt geluk gehad'

"Ik heb echt geluk gehad. Het had heel anders kunnen aflopen", vertelt de pastoor. Een en ander gebeurde rond een uur of zes maandagavond. Van Meijl ging nog even terug naar de pastorie in Leende om te werken. En daar zag hij twee figuren van de keuken naar de grote kamer 'flitsen'.

Hij had meteen door dat er iets niet in de haak was. Hij greep naar zijn mobieltje, maar op dat moment kwamen de inbrekers op hem af.

Pastoor Wim van Meijl vocht 'op leven en dood' met vier inbrekers

Eerst twee, toen drie en later zelfs nog een vierde man. "Een oudere, een hogere, grotere", vertelt hij. "Nu krijg ik de genadeslag en ben ik er geweest", dacht hij. De pastoor vermoedt dat de inbrekers drie jongeren waren die door een volwassene 'werden aangespoord op zoek te gaan naar geld, geld, geld'. Hij heeft het over 'drie mannetjes' en een ouder iemand die hem naar de grond werkten.

Hij heeft aan de worsteling niks overgehouden. De inbrekers namen in eerste instantie zijn mobiel mee, maar deze hebben ze later weer teruggegooid in de tuin van de pastorie.

Alle kasten opengebroken

In het kantoor van Van Meijl, hij woont niet in de pastorie, is het dinsdagochtend nog een bende. Alle kasten zijn opengebroken. Maar zover Van Meijl het kan inschatten, is er niks meegenomen. Hij is er nuchter onder. "Ik ben allang blij dat ze mij hebben getroffen en niet Toos, mijn secretaresse", zegt hij.

Opvallend is dat ruim twee weken geleden werd ingebroken in de pastorie van de kerk in Heeze. En vorig jaar in die van Geldrop, zo weet Van Meijl ook te vertellen.

De pastoor noemt het triest dat er in de hedendaagse maatschappij zoveel sprake is van criminaliteit. "In wat voor maatschappij komen we terecht?", vraagt hij zich af.

Hij hoopt dat er mensen zijn die maandagavond rond een uur of zes iets hebben gezien. "Ze zijn door de tuin en over de parkeerplaats gevlucht." Misschien richting de Valkenswaardseweg? De pastoor weet het niet.