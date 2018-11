Familie wil redders van vrouw (83) op spoor graag bedanken: 'Dankzij hen is oma er nog'

VUGHT - De familie van de 83-jarige vrouw die maandag in haar woonplaats Vught door passanten van het spoor werd gehaald, wil haar redders dolgraag bedanken. De vrouw ligt nog in het ziekenhuis en zal woensdag worden geopereerd aan haar been. "Dankzij hen is mijn oma er nog", zegt kleinzoon Koen Burgerhof.

De vrouw heeft volgens haar dochter Hetty Joos veel pijn aan haar bovenbeen en ligt in het ziekenhuis. "Het been blijkt gebroken. Ze heeft recent een heupprothese gehad en de breuk zit op een onhandige plaats, namelijk bij de aanhechting van haar nieuwe heup. Het bot is helemaal in twee stukken. Ze is aan de pijnstillers."

Wat er precies is gebeurd, kunnen kleinzoon en dochter nog niet zeggen. "Dat willen we natuurlijk wel graag weten. We hopen dat de passanten die haar hebben geholpen meer kunnen vertellen", zegt Burgerhof. Wel is duidelijk dat zonder hun hulp een ramp voltrokken zou zijn. "De spoorbomen gingen dicht en toen heeft in elk geval iemand haar van het spoor gehaald."

Voetstuk

Bij de reddingsoperatie was de 83-jarige in elk geval nog wel aanspreekbaar. "Ze kon zelfs nog een beetje lachen", aldus Joos. Burgerhof: "Ze heeft toen gevraagd om mijn tante (Hetty Joos, red.) te bellen." De reddende voorbijgangers zijn vertrokken zonder naam of nummer achter te laten. "Ik zou die mensen graag op een voetstuk plaatsen", zegt Burgerhof.

Joos werd gebeld, met de telefoon dus van het 83-jarige slachtoffer. "De reddende persoon was zelf ook nogal ontdaan. Ze had een deken uit de auto gehaald waar mijn moeder op kon liggen. Hoewel ze waarschijnlijk geen extra aandacht zou willen, vind ik het lullig dat we haar als familie niet hebben kunnen bedanken. Dat zouden we graag alsnog willen doen."

Politie

Inmiddels heeft de politie met twee passanten gesproken die hebben geholpen. Er zou ook nog een derde, een jonge jongen, bij zijn geweest. Met hem zou de politie nog in contact willen komen. "We willen de mensen die geholpen hebben graag allemaal bedanken en ook kijken of er mogelijk nog slachtofferhulp nodig is", schrijft de politie.

"Mijn moeder weet het niet meer helemaal, maar kan zich vooral een vrouw met donker haar herinneren", vertelt Joos.