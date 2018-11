Wat te doen na je pensioen? Hardstyle DJ Philemon (62) gaat he-le-maal viral op Facebook

LEES OOK: Vrouw, 61 en gek op hardstyle: dj Philemon houdt van 'lekker rammen'

Vier jaar geleden drong zich een prangende vraag op aan Philemon van Welt uit Breda. Wat ga ik doen als ik met pensioen ben? Natuurgids, sportinstructrice? Maar daar was ineens de advertentie voor de DJ School Breda. En ineens had ze het: ik word DJ! Voor haar 58ste verjaardag vroeg ze een kadobon die ze kon besteden bij de opleiding tot DJ. "En in het begin vond ik het eigenlijk niet eens zo leuk, best wel moeilijk. Maar we mochten weleens draaien in een café in Prinsenbeek en daar merkte ik dat mensen het leuk vonden om mij te zien draaien."

Black Sabbath, lekker!

En zo kreeg Philemon dan toch snel de smaak te pakken. Haar muziekgenre: hardstyle. Stevige housemuziek dus: "De hardstyle-wereld is een familie waarin ik me geweldig thuisvoel." En de liefde is wederzijds, de familie heeft haar vol overgave omarmt: "Jongeren vragen haar weleens of ik hun oma wil zijn. Schattig toch?!" Ze vervolgt: "Ik heb ook altijd van harde muziek gehouden, Black Sabbath bijvoorbeeld. Momenteel leer ik ook muziek te produceren, zodat ik muziek van toen in een nieuw jasje kan hijsen."

In alles wat ze doet kan Philemon op leuke reacties rekenen, haar enthousiasme en vitaliteit zijn aanstekelijk. Maar niet eerder stond ze zo in de spotlight als met het Facebook-filmpje dat momenteel compleet viral gaat. "Het is totaal onverwacht maar hartverwarmend."

Philemon verzameld de reacties en geniet er met volle teugen van. "Hier zegt iemand: 'I want to be like you when I grow up.' En iemand anders zegt: 'Alleen als je denkt dat je te oud bent, ben je oud."

3 x per week naar de sportschool

De meer dan vitale dame draait op festivals, in kroegen en op besloten feesten. Haar man gaat overal mee naartoe, als metgezel en privé-chauffeur: "Hij rijdt mij rond als een prinses." En ze durft te dromen: "Het zou natuurlijk leuk zijn om internationaal door te breken. Er zijn geen beperkingen door mijn leeftijd. 's Nachts draaien is helemaal geen probleem. Dan ga ik 's avonds gewoon even naar bed. En 's ochtends sta ik dan om acht uur weer fris op." Die fitheid heeft ze aan zichzelf te danken. "Ik doe drie keer per week aan bodypump in de sportschool. Dat is een goede sport voor mij. Als het nodig is, haal ik er gewoon wat gewichten af. Maar als ik denk dat ik de hele wereld aan kan, en dat is eigenlijk bijna altijd zo, dan ga ik volle bak. Heerlijk, mijn hoofd leegmaken."

En dat werpt z'n vruchten af, want wie met haar praat hoort vrolijkheid en enthousiasme doorklinken in alles wat ze zegt. Een grapje dat over haar gemaakt wordt? Geen probleem. Zo doken beelden van haar laatst op in televisieprogramma Jensen. "Dat ging over GHB-gebruik en ouderen. Dat was echt lachen."