Guus Meeuwis geeft eerste stadionconcert voor kinderen

EINDHOVEN - 'Groots Junior', zo gaat het eerste stadionconcert voor kinderen heten dat Guus Meeuwis geeft. Dat kondigde hij dinsdag tijdens een persconferentie aan.

Eerder vertelde hij al dat het een uniek project gaat worden in Nederland. Het is het eerste stadionconcert voor kinderen in Nederland. Groots Junior gaat plaatsvinden op woensdagmiddag 12 juni 2019 in het Philips Stadion in Eindhoven. Twee dagen daarna vindt in hetzelfde stadion voor de veertiende keer op rij het concert 'Groots met een zachte G' plaats.

Guus Meeuwis laat weten dat bij de zondagmiddagshow van Groots met een zachte G altijd al veel gezinnen met kinderen komen. "Dat vormde de inspiratie om een concert speciaal voor kinderen te geven. Met dit concert wil ik kinderen op een bijzondere manier hun allereerste stadionconcert laten beleven. Alle kinderen zijn welkom, maar we denken dat kinderen van 6 tot en met 12 jaar dit het leukste vinden”, zegt hij.

Management met kinderen

Zes kinderen vormen het management van Groots Junior en zullen allemaal een eigen taak hebben. “Kinderen weten zelf het beste wat zij leuk vinden tijdens een concert", zegt Guus. "Het enthousiasme springt er tijdens de vergaderingen vanaf en ze komen keer op keer met frisse nieuwe ideeën en adviezen."

Ze vertellen al gelijk hun plannen tijdens de persconferentie.

Tijdens het concert zal rekening worden gehouden met de leeftijd van het publiek. Zo worden er zitplaatsen op het veld geplaatst, maar is er uiteraard ook genoeg plaats om te dansen. De liedjes van Guus Meeuwis zullen centraal staan, maar er zullen ook zeker speciale gasten komen. Wie dat worden, is nog een verrassing.