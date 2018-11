De kinderlokker lijkt terug via de spelcomputer: 'We zien maar het topje van de ijsberg'

De man vond zijn slachtoffers onder meer via de Playstation, een methode die volgens Lei Seuren, adviseur online veiligheid en zedenrechercheur, vaker gebruikt wordt. “Ik denk dat wij maar het topje van de ijsberg zien. Jongeren vertellen vaak niets, want ze zijn bang voor de reactie van hun ouders, uit angst dat ze niet meer op internet mogen.“

Massaal en anoniem

De tijd dat je een spel in je eentje speelde, ligt al heel ver achter ons. De huidige spellen worden vaak online en met grote groepen spelers gespeeld. Leuk, spannend, maar niet zonder risico. Seuren: “Je weet niet met wie je speelt, want je speelt met poppetjes. Een poppetje dat er uit ziet als twaalf kan ook zesendertig zijn.”

Achter die onschuldige gamer kan dus zomaar een seksueel roofdier zitten. Door goed te zijn in het spel, winnen ze zelfs het vertrouwen van de groep. “Als die speler heel goed is, wil je die graag in je team hebben. Zo krijgen deze mannen dus ook makkelijk contact met jongeren”, legt Seuren uit.

Onschuldig begin

Het contact begint vaak heel onschuldig, door wat complimenten te geven, wat simpele vragen te stellen. “Als het vertrouwen eenmaal gewonnen is, dan gaat het gesprek vaak verder op een ander platform.” Als er dan bijvoorbeeld een pikante foto wordt gestuurd is er geen weg meer terug.

Ook binnen spellen kunnen spelers gechanteerd worden. De tekst gaat verder onder de video:

Wat kan je doen?

‘Doe het als vroeger’, is het advies van Seuren. “Als ik thuis kwam van spelen, vroeg mijn moeder altijd waar ik was geweest en wat ik had gedaan. Dat kunnen ouders nu ook doen. ‘Met wie speel je? Wat speel je?’”

Weet dus wat je kinderen doen en leer ze de valkuilen van het online spel. De tekst gaat verder onder de video:







Woensdag doet de rechter uitspraak in de zaak tegen de man uit Valkenswaard. Eerder werd er vier jaar cel en TBS met voorwaarden tegen hem geëist.