Ravage bij ongeluk in Uden, vrachtauto en bestelbus botsen tegen elkaar Foto: 112nieuwsonline

UDEN - Bij een ongeluk op de Lippstadt-Singel in Uden zijn dinsdagmiddag rond vijf uur een vrachtwagen en een bestelbus tegen elkaar gebotst. De ravage is groot. De bestelbus is flink vernield en de grote aanhanger die achter de bestelbus hing, ligt gekanteld op de weg. Alle spullen die op de aanhanger lagen, liggen in de berm.

Geschreven door Karin Kamp

De schade aan de voorzijde van de vrachtwagen is groot. Hoeveel gewonden er zijn, is niet duidelijk. Eén persoon is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. De weg is in beide richtingen afgesloten.