Vrij bijzonder: nog niet bestaande gemeente Altena krijgt waarnemend burgemeester Marcel Fränzel

DEN BOSCH - Marcel Fränzel wordt de waarnemend burgemeester van de nog niet bestaande gemeente Altena, een samenvoeging van de gemeenten Woudrichem, Werkendam en Wijk en Aalburg. Dit is het resultaat van een gesprek dat de (nieuwe) raadsleden van de nieuwe gemeente Altena dinsdagmiddag hebben gehad met commissaris van de Koning Wim van de Donk.

De raadsleden lieten maandag aan Omroep Brabant weten met name in verband met de 'beruchte' jaarwisseling in het dorp Veen (dat valt onder de gemeente Altena) nu al een 'daadkrachtige' waarnemend burgemeester te willen die 'al eerder aan de slag gaat dan in de nacht van oud op nieuw'. Hierover hadden de raadsleden vandaag een gesprek met van de Donk. Met de benoeming van Marcel Fränzel is deze wens in vervulling gegaan.

Klokslag 12 uur

Maar is het niet wat vreemd, een waarnemend burgemeester benoemen van een gemeente die nog niet bestaat? Dit is wat de woordvoerder van van de Donk, Arnoud Reijnen erover zegt: "De heer Fränzel is benoemd tot waarnemend burgemeester en die benoeming gaat van oud op nieuw, klokslag 24.00 uur in. Eerder kan niet, want je kunt geen waarnemend burgemeester zijn van een gemeente die niet bestaat. Maar er zullen voor die tijd zowel formeel als informeel echt wel gesprekken plaatsvinden tussen de huidige burgemeesters en de waarnemend burgemeester."

Of de benoeming van Fränzel te maken heeft met mogelijke rellen in Veen tijdens nieuwjaarsnacht wordt door Reijnen noch bevestigd, noch ontkend. Hoe dan ook staat Fränzel vanaf 31 december 24.00 uur aan het roer en dat blijft hij tot er een nieuwe burgemeester is gevonden. Die procedure start in het nieuwe jaar.

Fränzel heeft zowel ervaring met fuserende gemeenten als met het waarnemen. Hij begeleidt al sinds 2016 de fusie tussen Werkendam, Woudrichem en Wijk en Aalburg en was daarvoor waarnemend burgemeester in Oosterhout (2018), Meijerijstad (2017) en Veghel (2016).

