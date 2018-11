Deel dit artikel:













Drie kinderen en man gewond bij woningbrand in Eindhoven Brandweer en politie in actie na de brand (foto: Dave Hendriks). Werk aan de winkel na de woningbrand in Eindhoven (foto: Hans van Hamersveld).

EINDHOVEN - Bij een brand in een huis aan de Ravensdonk in Eindhoven zijn woensdagmorgen vier mensen gewond geraakt. De slachtoffers zijn drie kinderen van jonger dan tien jaar en hun vader. Ze zijn in vier verschillende ambulances en onder begeleiding van de politie naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. Een woordvoerder van de brandweer kon niet vertellen waarom voor deze bijzondere vorm van vervoer is gekozen.

Geschreven door Hans Janssen

De brand werd rond kwart voor acht gemeld. Mogelijk is er een bank in de woonkamer in brand gevlogen. De brandschade valt vrijwel zeker mee ; de meeste problemen zijn veroorzaakt door de rookontwikkeling.



Gered via zolderraam

Direct na de melding zijn vijf ambulances en een traumahelikopter ingeschakeld. Ook de brandweer en de politie rukten uit. De brand kon snel worden geblust; de slachtoffers zijn door de brandweer via een zolderraam gered.