PSV-FC Barcelona: je eigen cluppie steunen of met open mond naar Messi kijken? Lionel Messi, woensdag te bewonderen in het Philips Stadion. (Foto: VI Images)

EINDHOVEN - PSV is zo goed als zeker klaar in Europa en FC Barcelona is al geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. Toch klopt het voetbalhart van de liefhebber vanavond snel, als de ontmoeting tussen PSV en FC Barcelona begint. De reden: Lionel Messi.

Geschreven door Ronnie Vermonden

Je kent hem misschien wel: de vriend, collega of kennis die fan is van PSV en een kaartje voor de match van vanavond heeft. Hij of zij weet dat er niet veel meer op het spel staat, maar hoopt vooral dat Messi speelt. Bijzonder, want het verkleint de kansen van PSV. "Maar je wil de beste ter wereld toch een keer zien spelen", luidt het dan. Uit een rondje langs de velden op de sociale media blijkt dat veel PSV-fans er zo over denken. Daarom de voorbeschouwing van PSV-Messi in social posts. Zo zijn Hans en Ralf nerveus voor vanavond.

Er waren dinsdag al een paar mogelijkheden om Messi te zien. Eerst natuurlijk op Eindhoven Airport. Daarna in het Art Hotel in Eindhoven, waar FC Barcelona verblijft.

Ruud van Nistelrooy speelde met Real Madrid verhitte duels tegen Messi en de andere tien van FC Barcelona. Nu is Van Nistelrooy er als PSV'er weer een beetje bij. Er zijn natuurlijk ook mensen die willen dat PSV wint en Messi een bijzaak vinden. En voor die overwinning moet onder andere Gaston Pereiro zorgen. Laat de PSV'er nu ook fan van Messi zijn... Van PSV-fan Rob mag Pereiro ook genieten van Messi. Rob zelf gaat, met PSV-shirt aan, juichen als Messi scoort.