Kinderlokker (34) benaderde jongetje via Playstation en misbruikte hem: 2,5 jaar cel en tbs

DEN BOSCH - De 34-jarige man uit Valkenswaard die vorig jaar twee jongetjes van acht jaar heeft misbruikt, is veroordeeld tot 2,5 jaar cel en tbs. De rechter in Den Bosch deed woensdagmiddag uitspraak.

Het Openbaar Ministerie eiste eerder een gevangenisstraf van vier jaar, gevolgd door tbs. De rechter beschouwt de man echter als verminderd toerekeningsvatbaar en vindt daarom een celstraf van 2,5 jaar en tbs passender. Ook moet de man de jongetjes een schadevergoeding betalen van in totaal bijna 10.000 euro.

Grooming

Een van de jongetjes die is misbruikt komt uit Uden. De man heeft dat jongetje in mei 2017 online via de Playstation-spelcomputer benaderd voor seksueel contact (grooming).

Via de chatapp van Playstation was het kind in contact gekomen met de man, die zich voordeed als een jongen uit Tilburg. De man haalde het jongetje toen over om naaktfoto's van zichzelf te sturen. Uiteindelijk haalde hij het jongetje ook over om af te spreken. Ze ontmoetten elkaar vervolgens in Uden waar hij het jongetje misbruikte.

Het andere jongetje is misbruikt in Dommelen, de plaats waar het kind woont. Op 11 oktober 2017 kreeg de politie een melding dat het 8-jarige jongetje rond halfvijf ’s middags door een man werd benaderd in het Cornelisdal. Het kind zou vervolgens in de bosjes achter het riviertje de Dommel zijn misbruikt.

De man werd dankzij bewakingscamera’s opgespoord en aangehouden. Zijn woning werd doorzocht waar onder meer een laptop en een tablet in beslag zijn genomen. Daar bleek kinderporno op te staan.