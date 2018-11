Prima betaalbaar en toch effectief: 3 tips van de expert om je huis te beveiligen tegen een overval

Twee tot drie keer per week wordt Hermans om een offerte gevraagd voor het aanleggen van een beveiligingscamera of een alarmsysteem. "Het is niet zo dat mensen ook al iets is overkomen in huis. Steeds meer mensen willen gewoon hun stulpje zelf bewaken. En ze willen elk moment van de dag én nacht via hun telefoon kunnen zien of alles in orde is", valt Hermans op. "En daarmee is de impact op je dagelijks leven ook wel groter. Want soms legt de camera meer vast dan je nodig hebt om je eigendommen alleen te beveiligen."

Zo heeft hij voorbeelden genoeg van beveiligingscamera's van huizen die ook een stukje straat in beeld brengen en daar gebeuren zaken die variëren van aanranding, autodiefstal tot brandstichting. Toch voelen mensen zich daardoor niet nóg onveiliger, is de indruk van de beveiliger. "Ze vinden het juist prettig om te weten dat zo de pakkans van daders in het algemeen groter is."

'Drie sloten op een deur heeft geen zin'

Met regelmaat moet Hermans overigens de plannen temperen van mensen die hun huis willen beveiligen. "Je hebt niks aan drie sloten op je deur. Na een half jaar doe je die ene al niet meer op slot omdat je toch maar even boodschappen gaat doen. En een jaar later gaan de sloten er alleen nog maar op als ze op vakantie gaan. Een goed slot is meer dan genoeg."

En er zijn ook gratis tips te vinden op bijvoorbeeld de site van de politie. Hermans vult daarop aan: "Leg goede verlichting aan rond en in je huis, zorg dat de struiken in de tuin voldoende gesnoeid zijn en maak gebruik van de sociale ogen van je buren, zoals ik dat noem. Zorg dat buren ook zicht hebben op je pand om een oogje in het zeil te houden."

Je kunt je woning zo uitgebreid en duur beveiligen als je zelf wilt. Maar er zijn ook hele betaalbare en goede oplossingen. "Het begint met goed hang- en sluitwerk, daarna kun je eens kijken of je een alarmsysteem wilt aanschaffen en pas in het laatste geval adviseer ik om camera's op te hangen."

3 tips van de expert om je huis te beveiligen tegen een overval:

Tip 1: de kierstandhouder





Tip 2: de digitale deurspion

Tip 3: de intercom