Peuter gevonden op straat met alleen luier en shirtje aan

HELMOND - Een jongetje van twee à drie jaar oud is woensdagmiddag helemaal alleen aangetroffen op de Molenstraat in Helmond. De peuter droeg slechts een luier, shirtje en slippers.

Er is een Burgernetmelding verstuurd in de hoop meer over het kindje te weten te komen en te achterhalen wie zijn ouders zijn. "Tot nu toe heeft zich nog niemand bij ons gemeld", laat een politiewoordvoerder weten. "Wij hebben ons uiteraard over het jongetje ontfermd."



De peuter werd rond kwart voor drie gevonden. Hij heet mogelijk Stefano. Het jochie heeft donkerblond krullend haar, een grijs shirtje en blauwe slippers aan.