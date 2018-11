Deel dit artikel:













Wederom een overval: caissière Lidl in Best bedreigd met mes De Lidl in Best is overvallen met een mes (Foto: Sem van Rijssel)

BEST - De Lidl op het Wilhelminaplein in Best is woensdagavond overvallen. Een donker geklede man van ongeveer 30 jaar heeft een caissière bedreigd met een mes.

Geschreven door Roxanne Hazenberg

Rond 18:45 uur liep de man de Lidl binnen op het Wilhelminaplein in Best. De dader heeft donkere kleding aan en is ongeveer 30 jaar oud. De man ging er met een onbekend geldbedrag vandoor. Dit is niet de eerste overval deze avond. Eerder werd tankstation De Haan aan de Huizingalaan in Eindhoven overvallen door een man met een mes.