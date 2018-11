PSV mist te veel kansen en verliest met 1-2 van FC Barcelona, ploeg van Van Bommel klaar in Europa

EINDHOVEN - Het is PSV niet gelukt om voor een stunt te zorgen tegen FC Barcelona. De Eindhovenaren misten ontzettend veel kansen en dat werd ze uiteindelijk fataal. De Catalanen zegevierden uiteindelijk met 1-2.

Kansen missen. Dat was wel het verhaal van de wedstrijd. PSV knalde uit de startblokken en had binnen het kwartier op voorsprong moeten staan. Gastón Pereiro schoot op de paal en de Uruguayaanse middenvelder kreeg daarna nog een kans om de score te openen, maar dat liet hij na.

Doellijn

In het verloop van de eerste helft had PSV niet veel te duchten van de landskampioen van Spanje. Het eerste halfuur creëerde Barcelona geen noemenswaardige kansen. Toch drukte Barcelona aan het eind van de eerste helft nog aardig aan en moesten Angeliño en Dumfries binnen een tijdsbestek van één minuut reddend optreden op de doellijn.

Ook in het eerste kwartier van het tweede bedrijf kreeg PSV mogelijkheden om op voorsprong te komen. Maar als de bal aan de ene kant niet valt, dan kun je op je vingers natellen dat het leer er aan de andere kant juist wel in valt. Ook dat was nu het geval. Barcelona-ster Lionel Messi kreeg het Philips Stadion stil met een fantastische actie, gevolgd door een goed schot. Vier verdedigers om hem heen en PSV-goalie Jeroen Zoet verrassen. De Argentijnse wereldster liet maar weer eens van zich spreken en zette Barcelona op 0-1.

Niet verdiend

Kijkend naar de kansen van beide ploegen kan dat niet eens echt een verdiende voorsprong genoemd worden. Toch leek PSV na die goal even van slag en dat is een doodzonde tegen een wereldploeg als Barcelona. Binnen negen minuten lag de bal er namelijk al weer in. Gerard Pique veranderde een vrije trap van Lionel Messi van richting en Zoet stond daardoor volledig op het verkeerde been. Daarmee leek de wedstrijd gespeeld, maar PSV drukte daarna toch nog aan.

Luuk de Jong bracht het Philips Stadion na 83 minuten nog in extase door een fantastische voorzet van linksback Angeliño binnen te koppen. Maar die aansluitingstreffer zorgde er uiteindelijk niet voor dat PSV nog een punt overhield aan het treffen met Messi en co. Door de nederlaag is PSV klaar in Europa. De ploeg van Van Bommel heeft na vijf wedstrijden één punt behaald. Concurrent Tottenham Hotspur won op eigen veld met 1-0 van Inter en is niet meer in te halen door PSV.





AFGELOPEN: PSV verliest met 1-2 in eigen huis maar het publiek geeft het team van Van Bommel een staande ovatie.

PSV krijgt in de absolute slotfase nog een vrije trap, maar daar komt geen gevaar uit.

'89 Daar komt PSV nog goed weg. Barcelona countert maar Donyell Malen verdedigt goed mee waardoor Malcom niet vrij kan uithalen.

87' PSV dringt aan, maar Barcelona neemt de tijd tot ergernis van het publiek. Luuk de Jong appelleerde net voor een penalty, maar de scheidsrechter van dienst wilde daar niet van weten.

'83 Doelpunt PSV! Luuk de Jong kopt een geweldige voorzet van Angeliño binnen. Kan het dan toch nog?

Derde en laatste wissel aan PSV-zijde. Steven Bergwijn gaat naar de kant en zijn vervanger heet Maxi Romero. De Argentijn maakt zijn Champions League-debuut.

'75 Kansen genoeg voor PSV vanavond, ook nu weer. Steven Bergwijn ontvangt de bal in alle vrijheid na een goede actie van Lozano, maar het schot van de Oranje international gaat net naast. Nog geen minuut later kan Lozano zelf scoren, maar hij stuit op Ter Stegen.

Mark van Bommel past meteen na die goal een dubbele wissel toe: Pereiro en Hendrix verlaten het veld, Malen en Guti betreden het veld.

'70 Doelpunt Barcelona (0-2). Over en sluiten voor PSV. Gerard Pique verandert een vrije trap van Lionel Messi van richting en Zoet staat aan de grond genageld: 0-2.

Het bekende voetbalriedeltje slaat weer toe: als de bal er aan de ene kant niet in gaat, dan valt ie aan de andere kant wel.

'61 Doelpunt Barcelona (0-1). Lionel Messi slaat toe met een fantastische goal. De Argentijnse dribbelaar is onnavolgbaar en zet PSV eigenhandig op achterstand.

Is het kwaliteit of geen geluk? Maar PSV krijgt de bal maar niet in het netje. Opnieuw twee grote kansen voor de ploeg van Mark van Bommel.

'54 Jorrit Hendrix probeert het met een volley van buiten de zestien. Maar zijn schot is een makkelijke prooi voor Ter Stegen.

'48 Eerste gevaar na rust komt van de Catalanen. Ousmane Dembélé schiet net voorlangs.

RUST in Eindhoven. PSV weet de score nog niet te openen maar raakte al wel de paal en de lat. Barcelona drukte gedurende tien minuten stevig aan, maar ook de Catalanen hebben het net nog niet gevonden.

'44 Wéér raakt PSV het aluminium. Uit een vrije trap van Pereiro kopt Luuk de Jong de bal op de lat. Eerder raakte Pereiro al de paal.

'43 Barcelona krijgt tweemaal via Lionel Messi een schotkans, maar de Argentijn schiet de bal telkens in de handen van Jeroen Zoet.

PSV staat voor het eerst in deze wedstrijd onder druk. Denzel Dumfries en Angeliño halen binnen twintig seconde beide een bal van de doellijn. Daar komen de Eindhovenaren goed weg.

'25 Weer een kans voor Pereiro. Na een voorzet van Daniel Schwaab kopt Luuk de Jong de bal door op de Uruguayaanse middenvelder, die lobt de bal weliswaar over Ter Stegen heen, maar ook over het doel. 0-0 nog.

'20 Barcelona deelt nu ook wat speldenprikjes uit. Jeroen Zoet heeft echter nog niet reddend hoeven op te treden.

'16 Oef! Daar was PSV heel dicht bij de openingstreffer. Pereiro haalt vanaf de rand van het zestienmeter gebied uit en zijn schot beland op de paal. Nog altijd 0-0 in Eindhoven.

'10 Barcelona heeft zoals verwacht het meeste balbezit, maar PSV kreeg dus al wel twee mogelijkheden in de beginfase.

Eerste gevaar komt van PSV. Gastón Pereiro's vrije trap wordt tegengehouden door Ter Stegen. In de corner die daarop volgt krijgt Luuk de Jong een schietkans, maar staat opnieuw de Duitse goalie van Barcelona in de weg.

'1 We zijn begonnen in Eindhoven. Kan PSV de eerste overwinning van dit Champions League-seizoen boeken?

Barcelona is al zeker van de volgende ronde en probeert in Eindhoven de groepswinst veilig te stellen. PSV strijdt daarentegen nog met Tottenham Hotspur voor een plek bij de laatste 32 van de Europa League. PSV heeft wel drie punten minder dan de Spurs, die vanavond thuis tegen Inter spelen.

Stand in poule B:

1. FC Barcelona 10

2. Inter 7

3. Tottenham 4

4. PSV 1

DE OPSTELLINGEN