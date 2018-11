PSV mist te veel kansen en verliest met 2-1 van FC Barcelona en is klaar in Europa

EINDHOVEN - Het is PSV niet gelukt om voor een stunt te zorgen tegen FC Barcelona. De Eindhovenaren misten ontzettend veel kansen en dat werd ze uiteindelijk fataal. De Catalanen zegevierden uiteindelijk met 1-2.

Kansen missen. Dat was wel het verhaal van de wedstrijd. PSV knalde uit de startblokken en had binnen het kwartier op voorsprong moeten staan. Gastón Pereiro schoot op de paal en de Uruguayaanse middenvelder kreeg daarna nog een kans om de score te openen, maar dat liet hij na.

Doellijn

In het verloop van de eerste helft had PSV niet veel te duchten van de landskampioen van Spanje. Het eerste halfuur creëerde Barcelona geen noemenswaardige kansen. Toch drukte Barcelona aan het eind van de eerste helft nog aardig aan en moesten Angeliño en Dumfries binnen een tijdsbestek van één minuut reddend optreden op de doellijn.

Ook in het eerste kwartier van het tweede bedrijf kreeg PSV mogelijkheden om op voorsprong te komen. Maar als de bal aan de ene kant niet valt, dan kun je op je vingers natellen dat het leer er aan de andere kant juist wel in valt. Ook dat was nu het geval. Barcelona-ster Lionel Messi kreeg het Philips Stadion stil met een fantastische actie, gevolgd door een goed schot. Vier verdedigers om hem heen en PSV-goalie Jeroen Zoet verrassen. De Argentijnse wereldster liet maar weer eens van zich spreken en zette Barcelona op 0-1.

Niet verdiend

Kijkend naar de kansen van beide ploegen kan dat niet eens echt een verdiende voorsprong genoemd worden. Toch leek PSV na die goal even van slag en dat is een doodzonde tegen een wereldploeg als Barcelona. Binnen negen minuten lag de bal er namelijk al weer in. Gerard Pique veranderde een vrije trap van Lionel Messi van richting en Zoet stond daardoor volledig op het verkeerde been. Daarmee leek de wedstrijd gespeeld, maar PSV drukte daarna toch nog aan.

Luuk de Jong bracht het Philips Stadion na 83 minuten nog in extase door een fantastische voorzet van linksback Angeliño binnen te koppen. Maar die aansluitingstreffer zorgde er uiteindelijk niet voor dat PSV nog een punt overhield aan het treffen met Messi en co. Door de nederlaag is PSV klaar in Europa. De ploeg van Van Bommel heeft na vijf wedstrijden één punt behaald. Concurrent Tottenham Hotspur won op eigen veld met 1-0 van Inter en is niet meer in te halen door PSV.