Nu al kerstversiering in Tilburg? 132 euro boete voor 'kerstoverlast' Te vroeg kerstversiering in huis? Dat kost je dan 132 euro.

TILBURG - Mensen die hun huis nu al mooi willen maken met kerstversiering, kunnen maar beter niet in Tilburg wonen. Daar riskeer je namelijk een boete van 132 euro wegens 'kerstoverlast'. Tenminste, als we een brief mogen geloven die rondgaat in de gemeente.

Geschreven door Maaike Cnossen

‘Wij maken u erop attent dat het vóór 6 december aanstaande niet is toegestaan kerstversieringen te plaatsen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg’, valt te lezen in de brief. De gemeente Tilburg zou dit besloten hebben tijdens een raadsvergadering in september. Dit zodat er geen onduidelijkheid ontstaat over welk feest in welke periode wordt gevierd.