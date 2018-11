Lof voor PSV ondanks Europese uitschakeling: 'Ajax had echt wel geluk met de poule'

"Het zijn fantastische wedstrijden geweest", benadrukt René. "Er zat woensdagavond meer in. Het publiek was weer fantastisch en PSV top, maar de ploeg ontbeerde een beetje geluk. Ik denk dat PSV met opgeheven hoofd Europa kan verlaten."

Absolute topkwaliteit

René vond Luuk de Jong - die het Eindhovense doelpunt voor zijn rekening nam - woensdagavond de grote man. "En Gastón Pereiro was ook goed. Maar kleine dingetjes - zoals het feit dat De Jong en Pereiro niet meeliepen met Lionel Messi bij de actie waaruit de 0-1 viel, zijn tijdens zo'n grote wedstrijd beslissend. Het is jammer, maar ik ben trots op clubje."

Volgens zijn broer Willy zat er woensdagavond 'zeker meer in' voor de landskampioen. "Dat was misschien ook verdiend geweest. Tijdens de eerste helft hebben we een paar prachtige kansen gecreëerd waaruit we de 1-0 of 2-0 konden maken. Het zat net niet mee. Misschien mis je de absolute topkwaliteit die een topclub zoals Barcelona wel heeft. Die spelers verzilveren dit soort kansjes wel. Maar dit was een prima wedstrijd en een goed duel om op voort te borduren in de aanloop naar de wedstrijd van zondag, tegen Feyenoord."

Ajax

Na de uitschakeling van PSV houdt Nederland nog één vertegenwoordiger over in Europa: Ajax. Dat is met nog een groepswedstrijd te gaan al zeker van het bereiken van de knock-outfase van de Champions League.

"Ajax had echt wel geluk met een poule met AEK en Benfica... Dat zijn toch geen affiches", vindt René. "PSV had daarentegen drie fan-tas-ti-sche affiches met Barcelona, Tottenham Hotspur en Internazionale. Maar Ajax heeft het prima gedaan. Ik ben er ook trots op dat Ajax door is. Dat levert punten op voor de Europese ranglijst de komende jaren - waardoor op termijn weer een ticket voor de Champions League veiliggesteld kan worden - en dat is belangrijk."