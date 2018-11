Johan Vlemmix neemt pop van zichzelf mee naar rechtszaak Paay: 'Niemand wil seks met mijn replica'

EINDHOVEN - Patricia Paay en Johan Vlemmix staan vrijdag na veel getouwtrek eindelijk voor de rechter. De Nederlandse showbizzkoningin spande een zaak aan tegen de Eindhovenaar omdat hij een Chinese sekspop van haar wilde laten maken. Maar Paay heeft dat helemaal verkeerd begrepen, zegt Vlemmix tegen Omroep Brabant. Als ‘bewijs’ neemt hij vrijdag een levensgrote replica van zichzelf mee naar de rechtbank.

Paay eist een schadevergoeding van 30.000 euro van de Eindhovense ondernemer. Volgens haar is een sekspop die op haar lijkt een stap te ver. “Maar zo zit het helemaal niet. Iedereen maakt ervan dat het om een sekspop ging", aldus Vlemmix.

"Het verhaal is begonnen met een idee, ik wilde het grootste poppenhuis ter wereld maken met allemaal bekende mensen. Er werd me gevraagd in de media welke Nederlanders ik in dat poppenhuis zou stoppen. Toen zei ik: bijvoorbeeld Gordon en Patricia Paay. Nou, het was maar een idee, hoor. Daarom neem ik morgen mijn pop mee: het is gewoon een pop!”

'30.000 euro? Nog nie bekant'

Volgens Vlemmix is het simpel: Paay geeft vaak af op roddelbladen, maar nu baseert ze haar aanklacht op verhalen in juist die magazines .

Toch kan hij niet de onschuld zelf spelen: Vlemmix is het ermee eens dat hij in de media heeft geïmpliceerd dat je seks met de pop van Paay kon hebben. “Maar je kunt ook seks hebben met mijn pop! Is dat erg dan? Sterker nog, ik zou het een eer vinden als mensen een nummertje willen maken met mijn pop. Niet dat iemand dat wil, maar ik zou het een geweldige eer vinden.”

Vlemmix denkt dat de rechter voorstelt dat beide partijen er samen proberen uit te komen. Mocht de rechter Paay in het gelijk stellen, dan moet de Eindhovense ondernemer haar 30.000 euro betalen.

“Maar alleen als de rechter dat oplegt, betaal ik. Kijk, ik heb er nul problemen mee om haar geld te geven, maar ze moet er wel wat voor doen. Ze krijgt dat geld niet zomaar. 30.000 kan ze dan op haar buik schrijven – nee, nog nie bekant. Misschien als ze een duet wil opnemen. Dan wel.”

Apart uiterlijk

En wat als de pop niet mee naar binnen mag vrijdag? “Dan draai ik het hoofd eraf en zet ik dat op de desk in de rechtszaal. En als dat niet mag, laat ik ‘m buiten de zaal achter. Dan gaat ‘ie na de zaak gewoon weer mee de auto in.”

Of Vlemmix zelf vindt dat zijn pop op hem lijkt? “Het is mijn evenbeeld! Nee, ik zou zeggen dat ‘ie levensecht is. Sterker nog, de pop staat nu bij mij op de gang, althans, hij zit op de gang, en soms beginnen mijn gasten tegen hem te praten omdat ze denken dat ik het ben. Iedereen schrikt zich dan wezenloos als ik uit het niets ‘Hallo, ik sta hier!’ roep.”