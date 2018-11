Snollebollekes draagt gewonnen Party Award op aan ernstig zieke vriend en nestor Theo

BEST - Rob Kemps (33), beter bekend als Snollebollekes, hoefde er geen seconde over na te denken. De woensdag door hem gewonnen Party Award in de categorie 'Populairste Party Act' wilde hij aan iemand opdragen. En die iemand is Theo IJkhout, al dertien jaar zijn nestor, adviseur en vriend.

Hij is blij met zijn prijs. Des te meer omdat hij die heeft opgedragen (en ook letterlijk heeft overgedragen) aan de man die een belangrijke rol heeft gespeeld, en nog steeds speelt, in zijn persoonlijke en zakelijke leven. Vandaar het eerbetoon. En ja, ook omdat de 67-jarige Theo ernstig ziek is. "Ik heb natuurlijk wel eerst aan zijn dochter gevraagd of hij het leuk zou vinden. Maar ze wist zeker dat Theo er blij mee zou zijn. En dat klopte ook", vertelt Rob.

Zenuwen onder controle krijgen

Ze kennen elkaar van het tonpraten in Best. Zo'n dertien jaar geleden was Theo de regisseur die alles rondom het tonpraten in goede banen moest leiden. Rob kwam net kijken.

"Ik ben behoorlijk eigenwijs, maar van Theo nam ik eigenlijk meteen alles aan. Misschien omdat wat hij zei, ook echt hout sneed. Ik had ook echt wat aan zijn adviezen. Nog steeds trouwens. Zo heeft hij me bijvoorbeeld geleerd te focussen op het positieve in plaats van het negatieve. En hoe je je zenuwen onder controle krijgt, hoe je met je publiek omgaat, hoe goed kunt timen."

Talent alleen is niet genoeg

Er is in de loop der jaren een bijzondere band ontstaan tussen dertiger Rob en zestiger Theo. Wat zou er toch van Snollebollekes terecht zijn gekomen zonder de goede raad en wijze adviezen van zijn nestor?

"Haha, dan was ik denk ik een ongeleid projectiel geweest. Maar het is waar, hij zorgde ervoor dat ik rustig het podium op ging. Ik hoor het hem nog zeggen: 'maak ze kapot... ze zijn allemaal voor jou'. Daarmee bedoelde hij: je kunt het, ben jezelf, blijf rustig en vergeet niet dat ze hier voor jou zijn. Ik denk nog vaak aan die woorden als ik moet optreden. Maar misschien wel zijn belangrijkste les: dat talent alleen niet genoeg is en dat er meer nodig is om het maximale uit jezelf te halen."

Invloed

Gesprekken tot diep in de nacht, lol tijdens het tonpraten, biertjes drinken bij de afterparty's als het er weer op zat, het succes van Snollebollekes: Theo en Rob hebben veel samen meegemaakt en gedeeld. De goede tijden én minder goede tijden, zoals nu door de ziekte van Theo.

"Ik ben donderdagmiddag nog bij hem in het ziekenhuis geweest. We hadden het over RTL Late Night en de manier waarop ik daar woensdagavond aan tafel zat. Hij vertelde hoe ik een aantal dingen anders of beter zou kunnen doen. En tja, daar weet hij mij dan zo mee te raken dat ik gewoon alles van hem aanneem. Dat is de invloed die Theo op mij heeft en daar ben ik hem dankbaar voor."