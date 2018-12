Steeds meer verwarde mensen in Eindhoven, zorg staat onder druk: 'Ik dreig weer af te glijden'

Ze werd met haar kinderen mishandeld door haar ex-man en zit nu thuis met posttraumatische-stressstoornis (PTSS) en een burn-out. Voor Chantal (niet haar echte naam) is de hulp van haar coach Mark Jager cruciaal. "Hij helpt met contact opnemen met de juiste mensen, bijvoorbeeld bij de GGZ, of als ik een brief niet snap. Maar hij sleurt me ook naar buiten om te wandelen." Kleine dingen, maar o zo belangrijk voor de zwaar getraumatiseerde Eindhovense.

Doodsbang

De grote problemen begonnen voor haar na de vechtscheiding met haar ex-man, waar ze nog altijd doodsbang voor is. "Een tijd geleden kon ik niet meer. Toen heb ik er aan gedacht om voor een trein te springen." De stress zorgt ervoor dat ze het huis vrijwel nooit verlaat. Contact met anderen heeft ze niet of nauwelijks. "Je raakt volledig geïsoleerd. Mark is eigenlijk een van de weinigen die ik naast mijn kinderen nog heb."

En dus kwam de klap hard aan toen ze een aantal weken geleden hoorde dat afspraken met Mark moesten worden stopgezet. Want het geld dat ze kreeg voor de sessies is er niet meer. Ze zien elkaar alleen nog heel af en toe als Mark een vrij half uurtje heeft. "Het afgelopen jaar zag ik echt weer licht aan het einde van de tunnel, maar ik dreig nu weer helemaal af te glijden."

'De overlast zal toenemen'

Mark, die sinds zeven jaar een klein coachingsbureau in Eindhoven heeft met een paar zzp'ers, behandelt veel van de meest heftige gevallen. Hij ziet hoe sommige cliënten tussen wal en schip raken of te laat de nodigde zorg krijgen. En dat dreigt volgens hem met aangekondigde maatregelen, waaronder een budgetplafond, erger te worden.

"Als ze het budgetplafond instellen, dan moet ik mensen ontslaan." Hij vreest dat veel van zijn cliënten daardoor helemaal geen hulp meer krijgen. "Wij hebben veel mensen die door GGZ of Leger des Heils naar ons zijn gestuurd. Moeten ze dan nu weer terug?" Met alle problemen die daarbij horen: "Die kunnen hun huur niet meer betalen. Of geven overlast door middel van vervuiling. Ze raken zo verward dat de overlast zal toenemen."

Politiek

Meerdere grotere zorgorganisaties hebben zich de afgelopen maanden kritisch uitgelaten over de geplande aanpak van de gemeente. En ook oppositiepartijen als SP en D66 zijn sceptisch. "Verschillende aanbieders geven aan grote zorgen te hebben over de effecten van deze maatregelen. Zij zeggen: we kunnen de zorg niet meer bieden", zegt raadslid Betty Geel (D66).

D66 vreest dat er straks meer mensen nergens meer heen kunnen. Geel: "Of er gaat geleurd worden met cliënten. Dat een zorgaanbieder zegt: wij kunnen het niet meer bieden, maar waar gaat deze bewoner dan naartoe?"

Chantal vreest ondertussen voor haar toekomst: "Ik schiet steeds vaker weer terug in mijn angsten, terwijl ik echt zo goed op weg was. Ik sta nu met mijn rug tegen de muur."

Reactie gemeente

In een schriftelijke reactie zegt de gemeente dat het zich niet herkend in het beeld dat Eindhovenaren niet de benodigde zorg krijgen bij budgetplafonds. "Inwoners die ondersteuning nodig hebben, moeten dat krijgen, zeker wanneer ze te maken hebben met complexe problematiek. Dat verandert niet met het invoeren van budgetplafonds; de gemeente Eindhoven komt haar zorgplicht na."