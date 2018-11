Leraren belachelijk gemaakt op Instagram, Frits Philips lyceum doet aangifte

EINDHOVEN - Het Eindhovense Frits Philips lyceum heeft aangifte gedaan van een 'meme-account' op Instragram, zo bevestigt rector Wiel Sporken na berichtgeving van de NOS. Op het account stonden bewerkte foto's van leraren van de middelbare school, sommigen worden daarbij belachelijk gemaakt.

Memes zijn foto's of hele korte video's die vaak gaan over herkenbare situaties of grappen bevatten. Dit meme-account ging over schoolzaken als toetsen of huiswerk. Maar er werden dus ook leraren te kakken gezet. De foto's zijn inmiddels verwijderd.

"Het ging over de schreef", vertelt rector Sporken. "Het begon als een grapje, maar zodra leraren zich onveilig beginnen te voelen, gaat het te ver."

Vervolgstappen

Sporken heeft intern al een oplossing gevonden: "We hebben een stevig gesprek gevoerd met de leerlingen. Zij zien nu in dat ze te ver zijn gegaan. Er volgt mogelijk nog een kleine straf, maar voor ons is de kous nu verder af." De school heeft wel aangifte gedaan. Het is nu aan justitie of er vervolgstappen worden ondernomen.

Gebeurt vaker

Volgens de NOS zijn er in Nederland zeker honderd van dit soort accounts over verschillende scholen. Volgens een leraar die anoniem wil blijven zouden op haar school foto's van docenten op een vuilnisman geplakt zijn. Ook zouden er racistische opmerkingen gemaakt worden. Een andere docent werd op een account gezet met foto's van Hitler. Of dit ook gebeurde op de school in Eindhoven is niet duidelijk.