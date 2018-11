Sekspoppenrel: Johan Vlemmix moet Patricia Paay schadevergoeding betalen

Johan Vlemmix en zijn replica bij de rechtbank in Den Bosch. (Foto: Rene van Hoof)

DEN BOSCH - Witte rook is er nog niet, maar duidelijk is wel dat Johan Vlemmix een schadevergoeding moet betalen aan Patricia Paay vanwege hun sekspoppenrel. Dat bleek vrijdag in de rechtbank van Den Bosch, waar de twee tegenover elkaar stonden. Hoeveel geld de Eindhovenaar moet betalen, zal blijken op 16 januari als de rechter uitspraak doet.

Vlemmix verscheen vrijdag bij de rechtbank met een enorme pop van zichzelf. Zo wilde hij duidelijk maken dat hij helemaal geen sekspop van Paay wilde laten maken. In de rechtbank bood hij zijn excuses aan, maar die kwamen te laat voor Paay.

De ruzie is allemaal te doen om een levensgrote pop die Vlemmix van Paay wilde maken. Een sekspop, volgens Paay, maar Vlemmix bestrijdt dat. Tijdens de zitting vertelde hij bewondering te hebben voor Paay en dat hij daarom een pop van haar wilde maken. Een sekspop was nooit de bedoeling. "Die is ook nooit gemaakt."

'Excuses komen te laat'

Paay was vrijdag ook aanwezig in de rechtbank. "Het is walgelijk wat hij doet. Zijn excuses komen te laat", zegt ze. Ze wil niet dat Vlemmix haar lichaam exploiteert en haar goede naam bezoedelt.

De advocaat van Paay zegt: "Ook al is de pop nooit gemaakt, het kwaad is al geschied. Er is enorme reputatieschade voor Paay door alle media-aandacht voor de pop."

Vlemmix en Paay kregen van de rechter nog een uurtje de tijd om tot een oplossing te komen, zonder tussenkomst van de rechter. Dit mislukte. Wel liet Paay weten de geëiste schadevergoeding te halveren, van 30.000 naar 15.000 euro.

Geld verdienen over de rug

Vlemmix wilde volgens de advocaat van Paay geld verdienen over haar rug. "Het idee kan bij het publiek ontstaan dat Paay meewerkte aan die sekspop", zegt hij. Tijdens de zitting vertelde Paay dat ze net weer opkrabbelde na een moeilijke tijd, toen Vlemmix op het ‘briljante’ idee kwam om een sekspop van haar te gaan maken. "Een bizar idee, dit kan gewoon niet", zegt ze.





Paay moest lang moeten wachten op de zitting, die werd namelijk uitgesteld omdat haar advocaat opstapte.

