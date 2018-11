Deel dit artikel:













Ruim 100 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden in huizen in Tilburg en Udenhout Vondst illegaal zwaar vuurwerk. (Archieffoto)

TILBURG/UDENHOUT - De politie heeft donderdagmiddag twee flinke partijen illegaal vuurwerk in beslag genomen. Na een tip vonden agenten in een huis in de Tilburgse wijk Heikant 93,5 kilo vuurwerk. Daarna verkasten de agenten naar een huis in Udenhout waar nog eens 49 kilo vuurwerk werd gevonden. Het vuurwerk komt uit Polen, België en Duitsland.

Geschreven door Corné Verschuren

In Tilburg lag het vuurwerk op de slaapkamer van de zoon van de bewoners. Twee derde van het gevonden vuurwerk (63,5 kilo) was illegaal vuurwerk, zoals Cobra’s en mortierbommen. Ook in Udenhout bestond het merendeel van het vuurwerk (35 kilo) uit illegaal zwaar vuurwerk. De politie doet op beide adressen onderzoek. Ook krijgen de bezitters van het vuurwerk een proces-verbaal.