Chaos bij PostNL door Black Friday en Sinterklaas: 'Het zijn gigaveel meer pakketten dan vroeger'

In Eindhoven heeft pakketbezorger Radouane Faik het er vrijdag maar druk mee. Zijn bus zit afgeladen vol. "Ik rijd vandaag langs 280 adressen, in plaats van 150. Het is te druk voor mij." Ook Rob van Schaik, eigenaar van twee Primera-filialen in Eindhoven merkt op dat er enorm veel besteld wordt via internet. "Jaar op jaar zie je het meer en meer en meer worden. Het zijn echt gigaveel meer pakketten dan de jaren hiervoor."

Eerder bestellen

De mensen bij wie Radouane vrijdag aan de deur komt, zijn blij. Hun pakketjes zijn op tijd. Maar gaat dat gelden voor alle cadeautjes van de Sint? Daar moet je dan maar rekening mee houden met bestellen, aldus een aantal mensen aan de voordeur. "Eerder bestellen, en er rekening mee houden. Nu hebben we alles op tijd."

Veel mensen zitten met de handen in het haar bij het zien van deze mededeling op hun smartphone wanneer ze via track&trace checken hoe het met hun pakje staat:





Deze melding kregen veel PostNL-gebruikers de afgelopen dagen te zien

Klachten

De Consumentenbond kreeg dit jaar meer klachten over de bezorging van pakjes. Volgens een woordvoerder speelt Black Friday hierin zeker een rol. “Dat was ongelooflijk groot dit jaar.” In combinatie met Sinterklaas leidt dit volgens de consumentenorganisatie tot enorme drukte. Mensen hadden het volgens de Consumentenbond kunnen weten, maar ook pakketbezorgers hadden er beter op kunnen inspelen. Het advies luidt dus: bestel op tijd je cadeautjes. En hoewel het wellicht te laat is om alles voor 5 december binnen te hebben, voor de cadeautjes onder de boom is er nog tijd genoeg.