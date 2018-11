Onze 5 weekendtips: veel muziek, pieten en natuurlijk Sinterklaas

HBA on Tour in Eindhoven (zaterdag)

Zo kunnen Sinterklaas en zijn pieten naar HBA on Tour in Altstadt in Eindhoven. Je ziet daar gratis en voor niks drie talentvolle bands van de Herman Brood Academie. Deze keer treden Teletubers (garage/noise pop), Lilith (riot-grrrlmovement/pop) en Barry de Wit (dansbare ritmes, glijende synth-sounds.)

HBA on Tour begint om 20.00 uur. Altstadt ligt in het centrum van Eindhoven (Stratumseind 71) en is het best met openbaar vervoer of op de fiets te bereiken. Kom je met de auto dan kan je die in verschillende plaatsen parkeren.

Grote Pieten Parade in Eindhoven (zondag)

De pieten kunnen, als ze willen, na HBA on Tour in Eindhoven blijven. Zondag is daar namelijk de Grote Pieten Parade. Zo’n 50 muziekpieten, pepernotenpieten en andere pieten trekken door het centrum van Eindhoven. Vanaf 12.00 uur zijn ze er. Je kan gemakkelijk met het openbaar vervoer naar het centrum van Eindhoven komen. Met de auto komen, kan ook.

Meezingen met de Pietenkapel mag, graag zelfs. Dat mag je doen vanaf een terras, vanuit een winkel, maar het kan ook vanuit de Pietentrein. Die rijdt de hele middag rond.

Sinterklaas Express in Veldhoven (zondag)

Ook in het centrum van Veldhoven rijdt er zondag een speciale trein, de Sinterklaas Express. Het is een elektrische locomotief met 4 wagons. Je hoort de Sinterklaas Express niet alleen aankomen, je ziet hem ook. Door de schoorsteen komt stoom.

Een ritje in de trein is gratis. Er is een treinmachinist om het allemaal in goede banen te leiden. Het Pietenhuis in Veldhoven is speciaal geopend deze zondag. Kom je met de auto naar het centrum van Veldhoven dan kan je de wagen gratis kwijt op een van de parkeerplekken.

Klokkenroof! Bells plundered is een nieuwe expositie in Mueum Klok & Peel

Klokkenroof! - Plundered Bells in Asten (t/m 8 december)

Dan een serieuze weekendtip tussendoor. In de loop van de Tweede Wereldoorlog (1942/1943) was het in veel dorpen en steden in Brabant stil, waar klokken hadden moeten luiden. De klokken werden omgesmolten om er wapens van te maken. De expositie Klokkenroof! - Plundered Bells in museum Klok en Peel laat het verhaal van de geroofde klokken zien. Zaterdag en zondag kan je de expositie van 13.00 tot 17.00 uur bezoeken. Volwassenen betalen 8 euro, kinderen in de leeftijd van 4 t/m 15 mogen voor 4 euro naar binnen.

Je vindt Museum Klok & Peel aan de Ostaderstraat 23 in Asten. Vanaf Station Eindhoven brengt bus 320 je een heel eind in de buurt. Vanaf halte Heesakkerweg loop je in 7 minuten naar het museum. Kom je met de auto dan kan je die naast het museum parkeren. Volg de aanwijzingen op de borden. Museum Klok & Peel heeft ook aan bezoekers op de fiets gedacht. Er is een fietsenstalling naast de ingang. Daar is ook een oplaadpunt voor elektrische fietsen.

The Mixed Market in Den Bosch (zondag)

Mochten de pieten en de Sint nog wat last minute shopping willen doen dan is het misschien wel leuk om zondagmiddag naar Den Bosch te gaan. In de Azijnfabriek (Bethaniestraat 4) is The Mixed Market. Dat is een lifestyle markt, modeshow en veiling in één.

Tussen 13.00 en 17.00 uur kan er geneusd, geshowd en gekocht worden. De entree is 3 euro. Die houdt de organisatie niet zelf. Het geld gaat naar Stichting Jarige Job . De Azijnfabriek ligt aan de rand van het centrum van Den Bosch. Vanaf het station in het een kwartiertje lopen. Parkeren doe je in een van de parkeergarage in het centrum. Buslijnen 1, 3 en 306 brengen tot op een paar minuten lopen van de Azijnfabriek.

Tips?

Organiseer je zelf een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat de rest van Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!