Ruim 200 chalets op Droomgaard illegaal bewoond door arbeidsmigranten, vakantiepark krijgt boete

KAATSHEUVEL - Vakantiepark Droomgaard in Kaatsheuvel krijgt een dwangsom opgelegd door de gemeente Loon op Zand voor de illegale huisvesting van arbeidsmigranten. Uit een controle door de gemeente bleek vrijdag dat meer dan tweehonderd chalets op het park waren bewoond door arbeidsmigranten.

Dit is niet toegestaan op het speciale gedeelte van het vakantiepark. De Droomgaard moet nu een dwangsom betalen van 8.400 euro per week, met een maximum van 42.000 euro. Tegen een andere opgelegde dwangsom, de illegale bewoning op het recreatieve gedeelte van het vakantiepark, werd bezwaar gemaakt. De rechtbank in Breda gaf De Droomgaard respijt tot aanstaande maandag om iets aan die situatie te doen.

Onlangs wees burgemeester Hanne van Aart van de gemeente Loon op Zand het gebied op en rond het vakantiepark Droomgaard aan als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie preventief fouilleren zonder dat er een concrete verdenking is. Die situatie geldt tot 1 maart 2019.

De Oostappen Groep, eigenaar van vakantiepark Droomgaard, was vrijdag niet bereikbaar voor een reactie.