'Even de adrenaline laten zakken', alerte buurtgenoten grijpen overvaller cafetaria in de kraag

TILBURG - Cafetaria De Smulhoek aan de Leenherenstraat in Tilburg was vrijdag aan het begin van de avond het doelwit van drie overvallers. De overval mislukte en een van de daders werd gepakt dankzij kordaat ingrijpen van klanten en buurtgenoten. Niemand raakte gewond.

De overvallers kwamen met bivakmutsen de zaak binnen. Ze bedreigden eigenaresse Ine Smeets met een mes en eisten geld. Haar man Johan was achter in de zaak bezig en kwam met veel kabaal naar voren gerend. Voor de daders, die amper binnen waren, het sein om te vluchten.

Mannekes

Buiten op straat wilde net een van de klanten in zijn auto stappen toen hij de drie overvallers naar buiten zag rennen met Johan Smeets in de achtervolging. "Ik had net binnen een frietje gegeten en wilde boodschappen gaan doen. Op dat moment zie ik drie van die mannekes naar buiten rennen. Ik schat dat ze een jaar of 15 waren. Ik ben direct samen met Johan achter ze aangegaan", zegt de man die anoniem wil blijven.

Al snel groeide de groep achtervolgers. Nog een klant en twee buurtbewoners sloten zich aan bij de jacht op de overvallers. Iets verderop bij de Groenstraat hadden ze beet en wist de anonieme klant, samen met een buurtbewoner, een van de overvallers tegen de grond te werken. "Ik heb daarna nog die andere twee proberen te pakken. Ze renden het donkere Leijpark in. Toen ben ik gestopt omdat ik het te link vond. Ik moet nu even de adrenaline laten zakken."

'Er niet alleen voor staan'

Ine Smeets heeft na afloop eveneens een hogere hartslag dan normaal. "We hebben al 35 jaar ons cafetaria. Tot twee jaar geleden is er nooit iets gebeurd. Toen werden we voor de eerste keer overvallen door twee man. En nu dit. We hebben de zaak vanavond gesloten. De politie doet binnen nog onderzoek. Ze nemen het heel serieus. Daar ben ik blij om want het is niet niks wat je overkomt."

Ook haar man Johan is dankbaar. "Fijn dat de klanten en de buurt zo alert reageren. Het geeft een goed gevoel dat je er in zo'n situatie niet alleen voor staat."