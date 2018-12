Deel dit artikel:













Brand Prodrive zorgt voor klein leed bij de buurman: Sinterklaasviering bij Neways afgelast De Sint denkt na wat hij alle kinderen zou schenken (foto: Kevin Cordewener)

SON - De brand van vrijdagnacht bij het technologiebedrijf Prodrive heeft ook de omliggende bedrijven geraakt. De buur van Prodrive, het bedrijf Neways, is flink geschrokken van het nieuws over de brand bij hun achterbuurman. Neways had zaterdag eigenlijk een Sinterklaasviering voor het personeel, maar dat heeft het bedrijf gecanceld.

Geschreven door Marlou van den Broek

“Ons personeel zou met kinderen komen kijken naar de Sint, maar vanochtend hebben wij gelijk besloten de Sinterklaasviering niet door te laten gaan. De brand is een verschrikkelijke situatie dus iedereen heeft er begrip voor dat de viering is afgelast”, zegt Adrie van Bragt, COO van Neways. LEES OOK: Grote brand verwoest gebouw Prodrive, pand op industrieterrein in Son deels ingestort Neways is een Nederlandse onderneming die elektronische schakelingen ontwerpt en produceert. Het bedrijf heeft op het industrieterrein van Ekkersrijt, waar de brand woedde, twee panden gevestigd en grenst aan verschillende panden van Prodrive. Brand bij Neways

“Op het moment dat er dichtbij zo’n brand uitbreekt, ben je natuurlijk altijd bang wat er daar allemaal gebeurt”, zegt Van Bragt. Een aantal jaar geleden stond een vestiging in Duitsland van Neways ook in brand. “Een brand in je bedrijf wens je niemand toe. Het is ontzettend erg voor het bedrijf en de mensen die er werken. Een nieuwe Sinterklaasviering plannen is nu dan ook even geen prioriteit voor ons”, aldus Van Bragt. LEES OOK: Foto's leggen enorme brand bij Prodrive op industrieterrein in Son vast