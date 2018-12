Grote brand verwoest gebouw Prodrive, pand op industrieterrein in Son deels ingestort

Rond vier uur 's nachts is de brand ontstaan. De vlammen waren van ver te zien. "Er is een explosie gehoord, maar of dit de brand ook veroorzaakt heeft, onderzoeken we", vertelt een politiewoordvoerster.

NL-alert

De brandweer stuurde zaterdagochtend vroeg een NL-alert voor de regio Son en Breugel om mensen te waarschuwen. Er zijn 120 brandweermannen ingezet om het vuur te blussen.





Rond acht uur zaterdagochtend sloegen de vlammen niet meer uit het gebouw - een kantoorpand (achter het hoofdgebouw) waar ook productiewerk wordt gedaan - maar woedde het vuur nog wel volop aan de binnenkant. Een deel van de achterkant van het gebouw is ingestort.

Omdat meer explosies niet kunnen worden uitgesloten, kan de brandweer het pand niet binnen. Volgens de politie zijn er geen mensen in het gebouw. Er zijn geen gewonden gevallen.

Instortingsgevaar

De brandweer probeert van buiten naar binnen te blussen. "We zijn de brand zeker nog niet meester", benadrukte een woordvoerder rond halfnegen. Met het bestrijden van de brand is de brandweer 'zeker nog een aantal uren bezig'.

De gevel van het bedrijf ligt op straat, waarschijnlijk door een explosie. Kozijnen en ruiten van de tweede en derde verdieping liggen aan de overkant van de straat.

Industrieterrein afgezet

Industrieterrein Ekkersrijt is deels afgezet door de politie, vanwege de rook die vrijkomt. Alleen het gebied rond de IKEA is nog te bereiken. "Vrijdagnacht en in de vroege zaterdagochtend hadden we veel last van de rook, maar rond negen uur leek het leek de overlast al een stuk minder te zijn. Toch vragen we mensen die niet echt hier hoeven te zijn om het bedrijventerrein te mijden", benadrukt de politie.





De uitslaande brand bij Prodrive in Son (Foto: Niels Penninkhof)

Technologiebedrijf

Prodrive Technologies is een technologiebedrijf met meerdere loodsen en kantoorpanden op het industrieterrein. Het bedrijf produceert vooral elektronica.

LEES OOK: Foto's leggen enorme brand bij Prodrive op industrieterrein in Son vast