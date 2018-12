Prodrive: de eerste grote tegenslag voor een megabedrijf op industrieterrein Ekkersrijt

SON - Het is het meest prominente en snelgroeiende bedrijf op het Science Park in Son. Het technologiebedrijf Prodrive levert onderdelen voor de machines van chipmaker ASML, heeft een omzet van meer dan 200 miljoen euro en gaat nu een grote vestiging openen bij de Amerikaanse stad Boston. Op het Science Park heeft het technologiebedrijf meerdere panden en daar komt er ieder jaar wel een nieuwe bij. In één daarvan woedt sinds vrijdagnacht een zeer grote brand.

Het getroffen pand is een kantoorpand achter het hoofdgebouw waar ook productiewerk wordt gedaan. Sinds ruim een maand wordt er vanuit het pand een glazen loopbrug gebouwd die de andere gebrouwen verbindt. De loopbrug is niet getroffen door de brand.

De brug bestaat uit twee verdiepingen: een verdieping voor mensen en een verdieping voor robots. Robotica is een van de dingen waar Prodrive in gespecialiseerd is, net als high-end computing en het Internet of Things. Het bedrijf ontwikkelt en produceert elektronica, mechanica en software.

Nummer 10 in top 100

En dat doet Prodrive op zo’n hoog niveau dat het vorig jaar op nummer 10 stond in de maakindustrie 100. Dat is een lijst met de 100 meest succesvolle maakbedrijven in Nederland. De bedrijven in de maakindustrie 100 zijn vaak minder bekend dan grotere bedrijven als Philips of ASML, maar spelen minstens zo’n grote rol in onze economie., zeker in Brainport (Zuidoost-Brabant).

Prodrive heeft een belangrijke positie ten opzichte van alle andere hightechbedrijven in Brabant. Het technologiebedrijf groeit nog steeds ieder jaar flink. In 2020 verwacht het bedrijf een omzet te halen van meer dan 400 miljoen euro.









Groei naar het buitenland

Die groei komt voor een belangrijk deel doordat Prodrive gaat uitbreiden naar het buitenland. Op een voormalige Amerikaanse luchtmachtbasis bij Boston opent het bedrijf een nieuwe vestiging, inclusief een fabriek, een campus en kantoren. Daarnaast staat in Suzhou in China een fabriek dat een exacte kopie is van het nieuwe ‘cleanroomgebouw’ in Son. Het nieuwe cleanroomgebouw heeft zeven verdiepingen met laboratoria en productieruimtes.