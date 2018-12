Oude platanen in Steenbergen na lange discussie toch gekapt

De negen eeuwenoude bomen die binnenkort gekapt worden in Steenbergen. (Foto: Raymond Merkx)

STEENBERGEN - Na twee jaar discussie gaan de eeuwenoude platanen toch tegen de vlakte aan de Kruispoort in Steenbergen. Wethouder Baartmans wilde de kap tegenhouden omdat uit onderzoek bleek dat de bomen niet ziek zijn en geen gevaar vormen voor de omgeving.

Omwonenden maakten zich wel zorgen over hun veiligheid in de straat. Nu een motie om de bomen te kappen door de meerderheid van de raad is aangenomen kan de wethouder niks anders doen dan de bomen zo snel mogelijk verwijderen.

De bomen staan op de beschermde bomenlijst van de gemeente, daar komt nu een einde aan. Het hout van de platanen krijgt mogelijk een nieuwe bestemming. Ook een een motie om de boomstammen te gebruiken voor een kunstwerk in de gemeente werd unaniem gesteund.