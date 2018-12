Deel dit artikel:













Daar gaan we weer... eerste autobrand in Veen van dit najaar is een feit Van de auto bleef weinig over. (Foto: FPMB/Joost Korporaal)

VEEN - Op de Grotestraat in Veen is zaterdagnacht een auto in vlammen opgegaan. Het in brand steken van auto's gebeurt in Veen regelmatig aan het eind van het jaar.

Geschreven door Peter de Bekker

De auto was geparkeerd voor een café waar eind december 2013 honderd jongeren werden aangehouden na ongeregeldheden. Politie

Het vuur werd rond middernacht ontdekt. Brandweerlieden hebben het vuur geblust, ook de politie was opgeroepen. Het wrak is getakeld. 'Teleurgesteld in inwoners'

Burgemeester Fons Naterop liet begin dit jaar weten teleurgesteld te zijn in de inwoners van Veen. LEES OOK: Autobranden: ‘Stokers zijn van buiten Veen, ons dorp krijgt een slechte naam’ Hij wees tijdens zijn nieuwjaarstoespraak op de ongeregeldheden die er ook eind 2017 weer waren in het dorp en vindt dat er onvoldoende sociale controle is. Toen stond de teller op acht autobranden. Ook een caravan ging toen in vlammen op en hulpdiensten werden belaagd. "De correctie van binnenuit wordt in Veen niet of onvoldoende opgepakt", stelde de burgemeester toen vast. "Dat stelt mij teleur."